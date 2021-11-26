壘球／又一樁球棒衝突！ 大專盃球員惡意丟球棒引網友激憤

大專盃壘球賽在25日的賽事發生一樁駭人丟球棒事件。中華醫事科大對戰國立台灣海洋大學，比賽中發生滑壘衝撞，隨後有球員惡意將球棒丟向對手休息室，差點砸到人釀悲劇，此衝突事件影片流出後引起廣大網友反彈。

這起衝突起因是領先的海洋大學跑者滑向二壘時，被中華醫事科大認為有鏟人動作，一旁海大球員大叫沒事，並說了抱歉，接著雙方繼續比賽，海洋大學打者又打出內野滾地球，一壘跑者滑二壘遭封殺後再引起小衝突。

攻守交換之際，海大球員邊說抱歉邊走回打擊區撿球棒，心中怒火按耐不住的中華醫事科大球員，竟拿走球棒朝著海大休息室丟過去，差點砸到人也嚇壞眾人，裁判也立馬出來制止。

對於這則衝突事件，網友紛紛氣憤表示，「球棒是拿來當標槍丟的是不是? 球技再好都不配打球啦」、「會打球的+9？」、「他鏟你你就用觸身球丟回去啊，丟棒子太粗暴大可不必」、「這真的要有教訓啦！到社會球隊這個肯定開幹的阿！」

事實上原本上傳影片的「OD軍火庫」粉絲團稍早已發文解釋，雙方已來信達成和解，並將影片下架，不希望這起事件成為新聞焦點，但丟棒瞬間的影片仍被外流，而且只有丟棒的瞬間畫面，讓人懷疑是否有帶風向之嫌。