快訊

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院娓娓道來圖形紋飾來由

非洲南方紅色警戒！「準Nu變種」突襲全球耶誕節？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壘球／又一樁球棒衝突！ 大專盃球員惡意丟球棒引網友激憤

聯合新聞網 / 綜合報導
大專盃壘球賽在25日的賽事發生一樁駭人丟球棒事件，差點打到球員釀悲劇。 截圖自影片
大專盃壘球賽在25日的賽事發生一樁駭人丟球棒事件，差點打到球員釀悲劇。 截圖自影片

大專盃壘球賽在25日的賽事發生一樁駭人丟球棒事件。中華醫事科大對戰國立台灣海洋大學，比賽中發生滑壘衝撞，隨後有球員惡意將球棒丟向對手休息室，差點砸到人釀悲劇，此衝突事件影片流出後引起廣大網友反彈。

這起衝突起因是領先的海洋大學跑者滑向二壘時，被中華醫事科大認為有鏟人動作，一旁海大球員大叫沒事，並說了抱歉，接著雙方繼續比賽，海洋大學打者又打出內野滾地球，一壘跑者滑二壘遭封殺後再引起小衝突。

攻守交換之際，海大球員邊說抱歉邊走回打擊區撿球棒，心中怒火按耐不住的中華醫事科大球員，竟拿走球棒朝著海大休息室丟過去，差點砸到人也嚇壞眾人，裁判也立馬出來制止。

對於這則衝突事件，網友紛紛氣憤表示，「球棒是拿來當標槍丟的是不是? 球技再好都不配打球啦」、「會打球的+9？」、「他鏟你你就用觸身球丟回去啊，丟棒子太粗暴大可不必」、「這真的要有教訓啦！到社會球隊這個肯定開幹的阿！」

事實上原本上傳影片的「OD軍火庫」粉絲團稍早已發文解釋，雙方已來信達成和解，並將影片下架，不希望這起事件成為新聞焦點，但丟棒瞬間的影片仍被外流，而且只有丟棒的瞬間畫面，讓人懷疑是否有帶風向之嫌。

海洋大學 海大 裁判

相關新聞

桌球世錦賽／錯失賽末點不敵南韓選手 林昀儒32強止步

在美國休士頓舉行的桌球世錦賽，我國兩組混雙林昀儒／鄭怡靜以及陳建安／陳思羽都順利晉級到16強後，林昀儒隨即轉戰單打賽場，...

壘球／又一樁球棒衝突！ 大專盃球員惡意丟球棒引網友激憤

大專盃壘球賽在25日的賽事發生一樁駭人丟球棒事件。中華醫事科大對戰國立台灣海洋大學，比賽中發生滑壘衝撞，隨後有球員惡意將球棒丟向對手休息室，差點砸到人釀悲劇，此衝突事件影片流出後引起廣大網友反彈。

桌球世錦賽／林昀儒、鄭怡靜直落三勝出 晉混雙16強

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜今天凌晨在世界桌球錦標賽32強賽，以3比0橫掃瑞典組合，而陳建安和陳思羽這組「雙陳配」...

射擊／夜市射氣球點燃興趣 林口高中孫千筑一鳴驚人

新北市林口高中二年級孫千筑，小時候夜市射氣球，接觸空氣槍，意外燃起射擊運動興趣，林口國中一年級下學期，加入學校社團，成為...

路跑／明年杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 早鳥好康報名中

疫情解封後，台灣各項大型運動活動也紛紛展開報名，但疫情後大家基於健康及安全考量，跑友在選擇報名上不再一窩蜂了，反而會更慎...

印尼羽賽／周天成、王子維遭逆轉 麟洋配不敵大馬組合

BWF超級1000的印尼羽球公開賽，我國男單一哥周天成與「羽球王子」王子維，今天在16強賽遭遇世界排名第17名的日本選手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。