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桌球世錦賽／錯失賽末點不敵南韓選手 林昀儒32強止步
在美國休士頓舉行的桌球世錦賽，我國兩組混雙林昀儒／鄭怡靜以及陳建安／陳思羽都順利晉級到16強後，林昀儒隨即轉戰單打賽場，並在與南韓選手林鍾勳的比賽中，在苦戰7局後以9：11、8：11、11：8、5：11、11：6、11：8、11：13敗下陣來，無緣16強。
生涯第三度參加世錦賽的林昀儒，過去兩屆賽事分別在首輪以及64強止步，在今年經過東京奧運洗禮後，也被看好將改寫個人在世錦賽的最佳成績，而日前他也在64強賽直落四勝出後，生涯首度闖進到32強賽。
不過今天凌晨面對世界排名第71名的南韓選手林鐘勳，林昀儒卻陷入苦戰，在先被對手拿兩局的情況下，他一路將局數扳平，並且一度在第7局搶下一個賽末點，但卻遭到對手化解後，反倒是以11：13敗下陣來，無緣挺進到16強賽。
至於林昀儒的混雙搭擋鄭怡靜，則是在女單32強遭遇美國選手王艾咪（Wang Amy），以11：5、11：7、11：7、11：4直落四搶下16強賽門票。
而在男雙賽場上則是上演台灣內戰，莊智淵／陳建安在32強賽遭遇黃彥誠／馮翊欣，最終以16：14、11：8、11：7直落三勝出，挺進到16強賽。
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