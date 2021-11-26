世桌賽／林昀儒、鄭怡靜直落三勝出 晉混雙16強
台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜今天凌晨在世界桌球錦標賽32強賽，以3比0橫掃瑞典組合，而陳建安和陳思羽這組「雙陳配」同樣通過考驗，雙雙晉級混雙16強。
2021年世界桌球錦標賽在美國休士頓舉行，東京奧運桌球混雙銅牌組合鄭怡靜與林昀儒繼今年9月全國運動會後再度攜手，與陳建安和陳思羽在混雙32強賽分頭出擊，爭取晉級機會。
林昀儒與鄭怡靜混雙首輪輪空，混雙32強賽出戰瑞典組合摩賈德（Truls Moregard）與凱爾伯（ChristinaKallberg），儘管開局遭遇亂流，陷入1比4落後，所幸迅速調整好節奏，以11比6搶下首局，隨後次局再以11比8拿下。
面對對手第3局緊咬比分，林昀儒與鄭怡靜頂住壓力，以12比10勝出，挺進16強。
另一組台灣混雙組合陳建安和陳思羽首輪以直落三過關後，32強賽遭遇到韓國組合張禹珍（JangWoojin）與田志希（Jeon Jihee），「雙陳配」以11比8、11比4拿下前2局，搶先聽牌。
面對韓國組合展開反擊，「雙陳配」以9比11丟掉第3局後，關鍵時刻穩住陣腳，第4局以11比3鎖定勝利，闖進16強。
在晉級混雙16強後，林昀儒、鄭怡靜、陳思羽接下來將在單打32強賽事輪番上陣，爭奪16強入場券。
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