世桌賽／林昀儒、鄭怡靜直落三勝出 晉混雙16強

中央社 / 台北26日電

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜今天凌晨在世界桌球錦標賽32強賽，以3比0橫掃瑞典組合，而陳建安和陳思羽這組「雙陳配」同樣通過考驗，雙雙晉級混雙16強。

2021年世界桌球錦標賽在美國休士頓舉行，東京奧運桌球混雙銅牌組合鄭怡靜與林昀儒繼今年9月全國運動會後再度攜手，與陳建安和陳思羽在混雙32強賽分頭出擊，爭取晉級機會。

林昀儒與鄭怡靜混雙首輪輪空，混雙32強賽出戰瑞典組合摩賈德（Truls Moregard）與凱爾伯（ChristinaKallberg），儘管開局遭遇亂流，陷入1比4落後，所幸迅速調整好節奏，以11比6搶下首局，隨後次局再以11比8拿下。

面對對手第3局緊咬比分，林昀儒與鄭怡靜頂住壓力，以12比10勝出，挺進16強。

另一組台灣混雙組合陳建安和陳思羽首輪以直落三過關後，32強賽遭遇到韓國組合張禹珍（JangWoojin）與田志希（Jeon Jihee），「雙陳配」以11比8、11比4拿下前2局，搶先聽牌。

面對韓國組合展開反擊，「雙陳配」以9比11丟掉第3局後，關鍵時刻穩住陣腳，第4局以11比3鎖定勝利，闖進16強。

在晉級混雙16強後，林昀儒、鄭怡靜、陳思羽接下來將在單打32強賽事輪番上陣，爭奪16強入場券。

林昀儒 鄭怡靜 陳思羽

延伸閱讀

桌球世錦賽／鄭怡靜直落四過關 陳思羽逆轉晉32強

桌球世錦賽／林昀儒晉級32強 莊智淵不敵瑞典新星

桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

文質彬彬 然後君子 林昀儒用球拍來說話

相關新聞

世桌賽／林昀儒、鄭怡靜直落三勝出 晉混雙16強

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜今天凌晨在世界桌球錦標賽32強賽，以3比0橫掃瑞典組合，而陳建安和陳思羽這組「雙陳配」...

射擊／夜市射氣球點燃興趣 林口高中孫千筑一鳴驚人

新北市林口高中二年級孫千筑，小時候夜市射氣球，接觸空氣槍，意外燃起射擊運動興趣，林口國中一年級下學期，加入學校社團，成為...

路跑／明年杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 早鳥好康報名中

疫情解封後，台灣各項大型運動活動也紛紛展開報名，但疫情後大家基於健康及安全考量，跑友在選擇報名上不再一窩蜂了，反而會更慎...

印尼羽賽／周天成、王子維遭逆轉 麟洋配不敵大馬組合

BWF超級1000的印尼羽球公開賽，我國男單一哥周天成與「羽球王子」王子維，今天在16強賽遭遇世界排名第17名的日本選手...

奧會／兩岸競技教練交流研討會 分享經驗與心得

中華奧會今天（25日）再度以視訊方式舉辦「兩岸競技教練交流研討會」，這是今年度兩岸奧會最後一場交流活動。雙方各邀請3位領...

印尼羽賽／周天成遭西本拳太逆轉無緣8強

握有對戰5連勝又在首局率先拿下的雙重優勢下，台灣羽球一哥周天成今天以1比2不敵日本好手西本拳太，在2021印尼羽球公開賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。