射擊／夜市射氣球點燃興趣 林口高中孫千筑一鳴驚人

新北市林口高中二年級孫千筑，小時候夜市射氣球，接觸空氣槍，意外燃起射擊運動興趣，林口國中一年級下學期，加入學校社團，成為射擊隊一員，她這次110年中正盃射擊錦標賽，在女子25公尺運動手槍（B級）獲得個人第一名，而這是她第二次參加火藥手槍賽事，實際操作運動手槍也才三個月。

「火藥槍後座力，跟空氣手槍差別很大，打起來感覺很不一樣，那種震撼力，很喜歡這種感覺，很帥氣。」孫千筑認為空氣槍相較要更細心去執行技術，火藥槍或許比較貼近她的性格，更大方開放去射擊。

她原本最早升上高一時，被教練詢問要不要兼著練習運動手槍，但那時沒想太多，只覺得練一項就好，無法分心顧及運動手槍。直到看見隊友練習，感覺很特別，才於今年暑假、八月底初次扣下運動手槍扳機，感受那股衝擊。

今年訓練遭遇疫情影響，從五月到八月期間，幾乎無法實際訓練，但林口高中射擊隊制定相關線上課程，也配送雷射槍協助隊員正常練習，孫千筑覺得很快上手火藥槍，跟疫情期間調整有關，打下基本功，實際握槍後，沒有太多適應的難題，「還有意象訓練，不論拿啞鈴或用雷射槍做動作，這些都有幫助。」

同樣受惠於新北創新教育加速器計畫，孫千筑認為學校環境非常好，「靶場很多資源，我們就不用東跑西跑，可以練得很安心。」

林口高中射擊隊教練郭孟熙指出孫千筑平時古靈精怪，學習能力很強，相當具潛力，「當然還是要看她自己的成就動機，是不是有意願，不過以第二次參賽就打出成績，代表她有那水準在，假以時日很有機會。」

今年東京奧運吳佳穎與田家榛，都闖進射擊女子25公尺手槍決賽，孫千筑表示，那時收看電視轉播，非常佩服兩位學姊，「我現在才剛開始，就一步一步來，畢竟才練三個月，很希望有這機會。」