路跑／明年杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 早鳥好康報名中

疫情解封後，台灣各項大型運動活動也紛紛展開報名，但疫情後大家基於健康及安全考量，跑友在選擇報名上不再一窩蜂了，反而會更慎選參加的賽事。一場沒有城市的壓迫感、好山好水讓你可以大大養眼及大口呼吸的馬拉松賽，以最健康及安全的規畫在明年（2022）年4月宜蘭舉辦，現在熱烈報名中。

『2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松』以擁有二座公園綠地（宜蘭運動公園及冬山河親水公園）、橫跨二條河流（蘭陽溪及冬山河）、宜蘭八大景之一的龜山朝日及遠眺可見的入海口，全程綠色（樹草）覆蓋率超過90%、馬拉松及半馬路線上僅3公里偶而有車流、也是最少污染，可以大口呼吸及舒壓的賽事；加上宜蘭縣府在疫情期間打造的高效率防疫團隊守護下，最健康安全的馬拉松賽事就在宜蘭。

『2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松』競賽路線特別由宜蘭縣體育會規畫，共分四個組別，分別為全馬組42公里、半馬組21公里、10公里組與5公里組，不同組都納入宜蘭這個全台最熱門旅遊景點的美好風光，特別是跑越長越能一次收藏宜蘭的美。除了賽道美景外，宜蘭縣也號召全縣美食名店及特產加入補給，本次更在報名搭配知名伴手禮店『亞典蛋糕密碼館』，提供前3,000名早鳥報名跑友價值220元的草莓口味年輪蛋糕。

由縣府大力把關及杏輝醫藥集團支持三年的這場賽事目前己展開報名，除了早鳥好康外，各組的報名還包含SAUCONY價值990元的品牌排汗衣及支持在地小農的有機米、襪子、運動毛巾、杏輝提供價值200元的現金購物劵+杏輝新活力錠以及未來持續加值的完賽禮及抽獎，每位報名者都可以得到倍數的回饋。