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印尼羽賽／周天成、王子維遭逆轉 麟洋配不敵大馬組合

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
李洋(左)、王齊麟。 法新社
李洋(左)、王齊麟。 法新社

BWF超級1000的印尼羽球公開賽，我國男單一哥周天成與「羽球王子」王子維，今天在16強賽遭遇世界排名第17名的日本選手西本拳太以及世界排名第3名的安東森，最終都遭對手逆轉擊敗，而男雙「麟洋配」王齊麟／李洋同樣遭到馬來西亞組合直落二擊敗，無緣8強。

總獎金85萬美元的印尼公開賽，我國今年共有五組人馬參賽並都順利挺過首輪考驗，在上午白馭珀先於16強止步後，我國另外四組人馬也接續登場，其中男單世界排名第4名的周天成，在16強賽遭遇西本拳太，雙方生涯前9度交手由周天成取得8勝1敗對戰優勢。

不過兩人今天交手卻打得相當激烈，周天成在首局先以21：18拿下後，後兩局卻出現體力不濟的狀況，以15：21、11：21被對手搶下勝利，在16強止步。

至於「羽球王子」王子維則是在男單16強賽遭遇世界排名第3名的丹麥好手安東森，王子維同樣在先以21：18拿下首局的情況下，後兩局分別以13：21、14：21被對手拿下，無緣8強。

而男雙「麟洋配」則是在16強賽遭遇馬來西亞組合吳世飛／侞薩尼，最終以15：21、21：23直落二敗下陣來，無緣晉級，我國僅剩下「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯將與日本組合古賀輝／齋藤太一爭奪8強門票。

周天成 羽球 王子維

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