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世桌賽／日本名將張本智和首輪爆冷淘汰 陸媒酸：牛皮吹大了

聯合新聞網 / 綜合報導
張本智和首輪就意外落敗。 路透
張本智和首輪就意外落敗。 路透

世界桌球錦標賽男單賽事如火如荼進行，今日卻爆出一大冷門。高居第2種子的日本名年輕名將張本智和，原被視為奪冠熱門人選之一，最終卻不敵波蘭選手迪亞斯，提前爆冷出局，讓大批日本球迷相當失望。

據大陸媒體指出，日本隊賽前都習慣放大話，且都喜歡拿中國球員當箭靶。而備受關注的張本智和，原以為非常有機會拿下勝算，因為在下半區只有一名中國隊的選手周啟豪。不料，連中國選手都還沒對上，就先輸給歐洲選手，日本網友也一針見血表示，「不要總是盯著中國球員，也要習慣歐洲球員的力量打法。」

張本智和早早就打出名氣，以13歲之齡殺入2017年世界錦標賽八強成名，並成為史上最年輕的世青賽單打冠軍。不過近兩年輝煌表現不再，在東京奧運以3比4敗給斯洛維尼亞的約爾吉奇（Darko Jorgic），爆冷止步16強，無緣守住地主隊冠軍，之後又在世界桌球錦標賽吞下敗戰，爆冷出局，讓許多網友指出抗壓性不夠、心態不夠成熟等問題。

日本網友犀利指出，「很明顯張本智和心理方面，沒辦法像中國選手一樣成熟穩重的」、「奧運也輸了，一到大賽就變弱」，甚至暗諷「日本男子桌球的黑暗時代將捲土重來嗎？，不如女選手穩定。」不過部分網友也給出鼓勵，紛紛喊話「快點成長!」，盼有朝一日能成為世界王者。

日本 東京奧運 波蘭

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