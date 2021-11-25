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印尼羽賽／周天成遭西本拳太逆轉無緣8強

中央社 / 台北25日電
周天成。 法新社
周天成。 法新社

握有對戰5連勝又在首局率先拿下的雙重優勢下，台灣羽球一哥周天成今天以1比2不敵日本好手西本拳太，在2021印尼羽球公開賽男單次輪意外落馬。

總獎金85萬美元（約新台幣2363萬元）的2021印尼羽球公開賽，今年在印尼度假勝地峇里島舉行，這一站也是世界羽球巡迴賽超級1000系列的頂級大賽。

周天成在上一站印尼羽球大師賽4強不敵當今世界球王、日本名將桃田賢斗，此站他名列大會第4種子，沒想到次輪以21比18、15比21、11比21，又栽在世界排名17的日本好手西本拳太手上。

周天成過去與西本拳太9度交鋒，取得8勝對戰優勢，並握有對戰5連勝，兩人最近一次交手是10月底的法國羽球公開賽，當時周天成歷經3局激戰後脫困晉級。

今天首局周天成曾以5比9落後，他一路苦追，直到首局尾聲16比18落後下，靠著一口氣連拿5分「甩尾」，才以21比18逆轉拿下。

可惜次局雙方在8比8打平後，西本拳太拉出5比1攻勢超前，陷入落後的周天成雖咬牙苦追，卻無法扭轉頹勢，以15比21棄守，雙方局數也以1比1打平。

決勝局周天成開賽陷入1比9落後，由於落後幅度太大，也成了周天成最沉重的包袱，最終無奈以11比21吞敗，提前止步16強。

至於「羽球王子」王子維今天同樣開高走低，面對世界排名第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），王子維在首局先以21比18拿下，但接連以13比21、14比21連丟兩局，無緣8強。

周天成 羽球 王子維

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