體育推手獎表揚典禮 「證件妹」吳佳穎扛主持重任謝企業支持

邁入第13屆的體育推手獎在今天舉行表揚典禮，包括副總統賴清德、教育部長潘文忠都到場向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，而今年表揚典禮也延續傳統邀請運動員擔任主持人，今年在東京奧運拿下佳績的「證件妹」吳佳穎就在今年扛起重任，表達對企業支持運動員的感謝。

教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。今年度在各方踴躍參與下，總收件數達105件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類60件、推展類19件、特別類特別獎2件。

而今年受邀擔任主持人的射擊好手吳佳穎，也以2019年奪下東京奧運門票的曲折過程，感謝企業對於運動選手的支持，她說：「一個人要成功，背後要很多雙手支持，國家級公西靶場從傳統靶紙變成電子靶訓練和國際接軌，還有家人、隊友鼓勵，教練指導和企業贊助，一雙雙的推手讓我站上世界舞台。」

今年特別類特別獎也頒發給李武男與林嫵恬，前者力推「國際拳擊總會女子青少年暨青年世界拳擊錦標賽」，培訓女子拳擊好手，包括今年東奧黃筱雯光榮奪銅，陳念琴、吳詩儀、林郁婷等女子國手亦有傑出表現。

林嫵恬為在台定居的德國人，因為對台灣的認同，積極推動身心障礙體育運動，協助身心障礙者在馬術活動中獲得治癒契機，給予身心障礙馬術選手一方天地，並獲國際心智障礙者帕拉運動協會認可，擔任第一位帕拉馬術總監，為創造包容心智障礙者的環境積極在國際發聲。

體育的推展亦有賴於媒體傳播的力量，本次有2位資深體育新聞工作者黃虎台及林永富獲獎，他們致力參與體育新聞傳播，讓體育運動成為國人關注焦點，使體育動力源源不絕。