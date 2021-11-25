桌球世錦賽／林昀儒晉級32強 莊智淵不敵瑞典新星

在美國休士頓舉行的桌球世錦賽，我國一哥林昀儒、一姐鄭怡靜等人今天相繼在單打64強賽登場，其中林昀儒面對瑞典選手佩爾森（Jon Persson），以直落四取得32強門票，至於我國「桌球教父」莊智淵則是在64強賽與瑞典新星摩賈德（Truls Moregard）苦戰7局後以3：4敗下陣來。

目前世界男單排名第6名的林昀儒，這次世錦賽在首輪輪空後，今天才在64強賽登場迎戰世界排名42名的佩爾森，兩人曾在2018年的世界桌球團體錦標賽交手，當時林昀儒以局數3：2勝出，兩人今天再度碰頭，林昀儒也展現壓倒性實力，以11：5、11：7、11：8、11：7勝出。

至於我國「桌球教父」莊智淵，在昨天128強賽直落四取勝後，今天64強遭遇年僅19歲、世界排名77名的摩賈德，相差21歲的兩人去年曾在匈牙利公開賽碰頭，當時莊智淵以直落四取勝。

不過今天兩人再度交手，莊智淵雖然先以12：10搶下首局，但接下來三局都被對手拿下，僅管第5、6局莊智淵以兩個11：3延長戰線，但仍是在決勝局以8：11敗下陣來，無緣32強。

而我國一姐鄭怡靜在首輪輪空後，今天的64強則是對上英國華裔女將何天天，最終以11：6、11：4、11：3、11：3直落四勝出，同為東奧國手的陳思羽則是在與香港李皓晴的賽事中，於先丟前兩局的情況下，最終以局數4：3逆轉勝出，挺進到32強。