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桌球世錦賽／鄭怡靜直落四過關 陳思羽逆轉晉32強

中央社 / 台北25日電
台灣桌球女將鄭怡靜今天在世界桌球錦標賽女單以4比0橫掃英國華裔女將何天天。 法新社
台灣桌球女將鄭怡靜今天在世界桌球錦標賽女單以4比0橫掃英國華裔女將何天天。 法新社

台灣桌球女將鄭怡靜今天在世界桌球錦標賽女單以4比0橫掃英國華裔女將何天天，而陳思羽同樣在女單64強上陣，以4比3逆轉香港女將李皓晴，挺進32強。

2021世界桌球錦標賽在美國休士頓舉行，台灣好手林昀儒與鄭怡靜單打首輪均輪空，其中鄭怡靜今天迎來東京奧運後睽違3個多月首場國際賽。

世界排名第8的鄭怡靜今天女單64強賽面對實力有落差的英國華裔女將何天天，幾乎一路領先，最終以11比6、11比4、11比3、11比3收下勝利，在休息不到24小時後，將與林昀儒合體在混雙32強登場。

談到奧運後國際賽首戰，鄭怡靜接受中央社記者訪問時表示，在奧運結束後得到更多的關注，心情很興奮，會想要呈現更好的表現，除了平時訓練持續努力外，也將世錦賽視為全新的比賽，「用拚的心態去面對比賽」。

陳思羽女單首輪以直落四過關，今天次輪遭遇東京奧運女團銅牌、香港女將李皓晴陷入苦戰，前2局以2比11、9比11丟失，但隨即穩住陣腳，第3、4局各以11比7、11比9拿下，扳平戰局。

儘管第5局以6比11讓出，讓對手搶先聽牌，關鍵第6局又陷入3比5落後，但陳思羽重新調整節奏，以11比9再度逼平戰局，決勝局再以11比2勝出。

談到逆轉關鍵，陳思羽表示，過程中調整呼吸，設法讓自己平靜下來，並將專注力放在執行教練的戰術。

台灣「桌球教父」莊智淵今天男單64強賽遭遇到瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），雙方激戰7局，莊智淵以12比10、10比12、5比11、7比11、11比3、11比3、8比11敗下陣來。

至於其他台將，劉馨尹以4比0收拾羅馬尼亞選手薩瑪拉（Elizabeta Samara），闖進女單32強。

台灣男雙組合黃彥誠與馮翊新首輪以3比0擊敗波多黎各組合龔薩雷茲（Daniel Gonzalez）與阿方納多（Brian Afanador），挺進32強，將與莊智淵與陳建安上演「台灣內戰」。

鄭怡靜 陳思羽 桌球

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