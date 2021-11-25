快訊

海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 預算執行公開數據證實此事

46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼羽賽／白馭珀對戰依瑟儂6連敗 麟洋配晚間爭8強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國羽球好手白馭珀對戰依瑟儂吞下6連敗。 歐新社
國羽球好手白馭珀對戰依瑟儂吞下6連敗。 歐新社

世界女單排名第39名的我國羽球好手白馭珀，今天在BWF超級1000的印尼羽球公開賽16強遭遇泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），在生涯對戰還不曾取勝過的情況下，最終白馭珀再以11：21、16：21直落二敗下陣來，吞下對戰6連敗。

總獎金85萬美元的印尼羽球公開賽本周繼續在峇里島舉行，我國5組參賽人馬在首輪都順利晉級後，今天隨即面臨16強賽的考驗，其中率先登場的女單白馭珀就遭遇世界排名第8名的依瑟儂。

白馭珀生涯前5度與依瑟儂交手都吞下敗仗，且未曾從她手中拿下過任何一局，包括日前法國公開賽16強賽兩人就曾碰頭，依瑟儂就以21：16、21：12勝出，雙方今天再度交手，依瑟儂也在一路領先的情況下，再以直落二勝出，賞給白馭珀對戰6連敗。

而今天我國另外四組人馬也將相繼登場，包括男單一哥周天成將迎戰日本西本拳太，「羽球王子」王子維則將碰上世界排名第3名的丹麥安東森（Anders Antonsen），至於男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將對上馬來西亞吳世飛／侞薩尼，「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯則將與日本組合古賀輝／齋藤太一爭奪8強門票。

羽球 周天成 李洋

延伸閱讀

印尼羽賽／楊博涵盧敬堯奪勝 5組台將晉16強

印尼羽賽／白馭珀逆轉晉16強 恐再強碰依瑟儂

印尼羽賽／麟洋配30分鐘速取16強門票 周天成下午登場

德國羽賽／王子維列第4種子 首輪輕騎過關

相關新聞

印尼羽賽／白馭珀對戰依瑟儂6連敗 麟洋配晚間爭8強

世界女單排名第39名的我國羽球好手白馭珀，今天在BWF超級1000的印尼羽球公開賽16強遭遇泰國一姐依瑟儂（Ratcha...

印尼羽賽／五組台將過頭關 全闖進16強

總獎金八十五萬美元的印尼羽球公開賽，我國好手在周天成、「麟洋配」率先晉級十六強後，昨天另外三組人馬也都順利通過首輪考驗，...

印尼羽賽／楊博涵盧敬堯奪勝 5組台將晉16強

台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在印尼羽球公開賽首輪儘管遭對手扳平，但決勝局穩住陣腳，以21比17、15比21、...

印尼羽賽／王子維拍落地主老將 16強恐強碰安東森

總獎金85萬美元的印尼羽球公開賽，我國「羽球王子」王子維今天在男單首輪賽事遭遇世界排名第24名的地主選手蘇吉亞托（Tom...

足球專欄／「曼聯之子」下台 索帥無奈實力不足

動盪近一個月，曼聯在日前4：1慘敗沃特福德後，總算下定決心撤換主教練索爾斯克亞（Ole Solskjaer），由助教卡里...

歐冠盃／C羅場場進球踢走比利亞雷亞爾 曼聯提前出線

2021/22賽季歐冠杯進入第5輪賽事。F組比賽，曼聯客場2比0力克比利亞雷亞爾。兩隊僵持至下半場，C羅（Cristia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。