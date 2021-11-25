印尼羽賽／白馭珀對戰依瑟儂6連敗 麟洋配晚間爭8強

世界女單排名第39名的我國羽球好手白馭珀，今天在BWF超級1000的印尼羽球公開賽16強遭遇泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），在生涯對戰還不曾取勝過的情況下，最終白馭珀再以11：21、16：21直落二敗下陣來，吞下對戰6連敗。

總獎金85萬美元的印尼羽球公開賽本周繼續在峇里島舉行，我國5組參賽人馬在首輪都順利晉級後，今天隨即面臨16強賽的考驗，其中率先登場的女單白馭珀就遭遇世界排名第8名的依瑟儂。

白馭珀生涯前5度與依瑟儂交手都吞下敗仗，且未曾從她手中拿下過任何一局，包括日前法國公開賽16強賽兩人就曾碰頭，依瑟儂就以21：16、21：12勝出，雙方今天再度交手，依瑟儂也在一路領先的情況下，再以直落二勝出，賞給白馭珀對戰6連敗。

而今天我國另外四組人馬也將相繼登場，包括男單一哥周天成將迎戰日本西本拳太，「羽球王子」王子維則將碰上世界排名第3名的丹麥安東森（Anders Antonsen），至於男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將對上馬來西亞吳世飛／侞薩尼，「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯則將與日本組合古賀輝／齋藤太一爭奪8強門票。