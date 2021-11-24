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印尼羽賽／楊博涵盧敬堯奪勝 5組台將晉16強

中央社 / 台北24日電

台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在印尼羽球公開賽首輪儘管遭對手扳平，但決勝局穩住陣腳，以21比17、15比21、21比19擊敗俄羅斯組合，5組台將全數晉級16強。

印尼羽球公開賽屬於世界羽球巡迴賽超級1000系列，今年在印尼峇里島舉行，賽前5組參賽台將中已有4組挺進16強，包括台灣一哥周天成、「羽球王子」王子維、女單好手白馭珀與東京奧運男雙金牌組合王齊麟與李洋。

壓軸上陣的楊博涵與盧敬堯首輪出戰俄羅斯組合索松諾夫（Ivan Sozonov）與伊凡諾夫（VladimirIvanov），「楊肉盧」開賽儘管一路領先，但直到中段才靠著一波5比0攻勢拉開差距，並以21比17收下首局。

「楊肉盧」次局遭遇亂流，多數時刻處於落後，儘管一度扳平比分，但未能再下一城，以15比21丟掉次局。

決勝局上演拉鋸戰，雙方差距不超過3分，「楊肉盧」取得20比18領先時，儘管遭對手化解1個賽末點，但隨即穩住陣腳，以21比19勝出，花費67分鐘收下16強門票，明天將出戰日本組合古賀輝與齋藤太一，角逐8強席次。

羽球 羅斯 周天成

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