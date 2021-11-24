印尼羽賽／王子維拍落地主老將 16強恐強碰安東森
總獎金85萬美元的印尼羽球公開賽，我國「羽球王子」王子維今天在男單首輪賽事遭遇世界排名第24名的地主選手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），最終以21：17、21：17直落二勝出，挺進16強賽。
上周印尼名人賽在首輪遭到逆轉提前出局的王子維，本周轉戰超級1000的印尼公開賽，首輪遭遇33歲老將、過去世界排名曾高居男單第3的蘇吉亞托；他在10月的丹麥公開賽曾挺進4強，不過遭到世界球王桃田賢斗攔路，上周的印尼名人賽首輪再度碰上桃田賢斗遭到淘汰。
至於王子維前一次與蘇吉亞托交手已經是2015年，當時王子維在苦戰三局後勝出，雙方睽違6年再度交手，王子維在首局7：7後打出一波8：0攻勢拉開差距，並以21：17先下一城。
第二局蘇吉亞托雖然一度取得9：4的領先優勢，不過王子維展現韌性，在16：17落後時連得5分逆轉戰局，最終以21：17直落二勝出，挺進到16強賽，接下來將有可能遭遇第三種子的丹麥安東森（Anders Antonsen）或是泰國選手威提山（Kunlavut Vitidsarn）。
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