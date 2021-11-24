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印尼羽賽／白馭珀逆轉晉16強 恐再強碰依瑟儂

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
女單這次唯一參賽的白馭珀首輪逆轉勝，下一戰對手可能是依瑟儂。 新華社
女單這次唯一參賽的白馭珀首輪逆轉勝，下一戰對手可能是依瑟儂。 新華社

BWF超級1000的印尼羽球公開賽本周在峇里島點燃戰火，我國一哥周天成與「麟洋配」王齊麟／李洋都已經挺進16強，女單這次唯一參賽的白馭珀，首輪遭遇丹麥克里絲多芙森（ Line Christophersen），最終以14：21、21：18、21：11逆轉勝出，挺進到16強賽。

目前世界排名第39名的白馭珀，從10月中的丹麥公開賽至今僅拿下過一勝，為法國公開賽挺進到16強，卻遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）未能更近一步，近兩站則都在首輪止步。

白馭珀在印尼公開賽首輪遭遇世界排名第27名的丹麥小將克里絲多芙森，首局出現慢熱的狀況，讓對手以21：14先下一城，不過第二局白馭珀在前段幾乎是一路領先，僅管局末一度被追到17：17平手，但她頂住壓力以4：1攻勢追平戰局。

白馭珀在決勝局再度先發制人，開賽後就打出5：2攻勢，並在局中一度取得13：5的大幅領先，最終以21：11拿下勝利，挺進到16強賽，下一輪可能將再次遭遇依瑟儂，或是南韓選手金佳恩。

除了白馭珀外，我國今天還有男單王子維、男雙男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵將出賽，其中王子維將遭遇世界排名第24名的地主選手蘇吉亞托，預計晚間6點後才會登場。

王子維 羽球 周天成

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