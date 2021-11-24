桌球世錦賽／莊智淵直落四過頭關 林昀儒首輪輪空

2021桌球世錦賽今天在美國休士頓點燃戰火，我國「桌球教父」莊智淵在首輪賽事中遭遇奧地利選手塞爾達羅格魯（David Serdaroglu），最終以直落四輕鬆勝出，而另外兩名東奧國手陳思羽、鄭先知也順利通過首輪考驗。

目前世界排名第25名的莊智淵，今天首輪賽事遭遇世界排名第255名的塞爾達羅格魯，在雙方排名有不小落差的情況下，莊智淵整場賽事都壓著對手打，最終以11：3、11：7、12：10、11：6晉級到64強，而陳建安則是在首輪賽事中以1：4不敵波蘭選手，無緣晉級。

女單世界排名第126名的陳思羽，今天遭遇世界排名第129名的法國選手查瑞夫（Audrey Zarif）以11：5、11：7、11：6、11：7直落四擊敗對手，而世界排名第59名的鄭先知也在首輪以4：2擊敗帕、奧運雙棲的波蘭選手帕媞卡（Natalia Partyka），順利挺進到64強賽。

至於陳建安、陳思羽今天除了單打賽事外，也在混雙合拍以3：0擊敗泰國組合，順利晉級到32強，而我國男、女單一姊林昀儒、鄭怡靜在首輪單打賽事則是輪空，將從64強出發。