快訊

房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球世錦賽／莊智淵直落四過頭關 林昀儒首輪輪空

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
莊智淵在桌球世錦賽男單首輪直落四輕鬆勝出。 余承翰
莊智淵在桌球世錦賽男單首輪直落四輕鬆勝出。 余承翰

2021桌球世錦賽今天在美國休士頓點燃戰火，我國「桌球教父」莊智淵在首輪賽事中遭遇奧地利選手塞爾達羅格魯（David Serdaroglu），最終以直落四輕鬆勝出，而另外兩名東奧國手陳思羽、鄭先知也順利通過首輪考驗。

目前世界排名第25名的莊智淵，今天首輪賽事遭遇世界排名第255名的塞爾達羅格魯，在雙方排名有不小落差的情況下，莊智淵整場賽事都壓著對手打，最終以11：3、11：7、12：10、11：6晉級到64強，而陳建安則是在首輪賽事中以1：4不敵波蘭選手，無緣晉級。

女單世界排名第126名的陳思羽，今天遭遇世界排名第129名的法國選手查瑞夫（Audrey Zarif）以11：5、11：7、11：6、11：7直落四擊敗對手，而世界排名第59名的鄭先知也在首輪以4：2擊敗帕、奧運雙棲的波蘭選手帕媞卡（Natalia Partyka），順利挺進到64強賽。

至於陳建安、陳思羽今天除了單打賽事外，也在混雙合拍以3：0擊敗泰國組合，順利晉級到32強，而我國男、女單一姊林昀儒、鄭怡靜在首輪單打賽事則是輪空，將從64強出發。

陳思羽 莊智淵 桌球

延伸閱讀

桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

婉謝體育運動精英獎推薦 戴資穎、林昀儒未入圍

桌球／莊智淵前進世界前25 登WTT官網獲讚桌壇長青樹

桌球／亞錦賽好成績 合庫銀替莊智淵加薪了

相關新聞

桌球世錦賽／莊智淵直落四過頭關 林昀儒首輪輪空

2021桌球世錦賽今天在美國休士頓點燃戰火，我國「桌球教父」莊智淵在首輪賽事中遭遇奧地利選手塞爾達羅格魯（David S...

網球／澳洲球后芭蒂雙喜臨門 訂婚且連3季年終世界第一

澳洲世界網球天后巴蒂（Ashleigh Barty）雙喜臨門，除了連續3季年終世界排名第一，今天更宣布與長年男友基斯克（...

自行車／五分山芒草季 限定季節的秘境

在天氣漸漸變冷的季節轉換，大地的顏色也逐漸從青色的草地退色成褐金色與粉色的芒草平溪、十分、九份、瑞芳這靠台灣東北部的觀光勝地，每逢假日總是湧進大量得遊客。離開吵鬧的都市，這一路去五分山的路程，一回進入

印尼羽賽／周天成、麟洋配拔頭籌

總獎金八十五萬美元的印尼羽球公開賽昨天點燃戰火，我國一哥周天成、東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋在首輪都輕鬆過關；周天成面對日前丹麥公開賽擊敗他的香港選手李卓耀，以廿一比十二、廿一比十四成功復仇，挺進十六強賽。

高球／師母張麗幀給力 王晏彰期盼脫胎換骨

16歲的王晏彰曾獲去年國中錦標賽亞軍，今年以田中高中新生身份首度進軍上周在斑芝花球場舉行的高中錦標賽，前兩輪都高居第一，...

桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

世界桌球錦標賽將於明天點燃戰火，東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜榮膺大會頭號種子，依大會公布籤表來看，8強能否闖過德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。