印尼羽賽／周天成、麟洋配拔頭籌

總獎金八十五萬美元的印尼羽球公開賽昨天點燃戰火，我國一哥周天成、東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋在首輪都輕鬆過關；周天成面對日前丹麥公開賽擊敗他的香港選手李卓耀，以廿一比十二、廿一比十四成功復仇，挺進十六強賽。

ＢＷＦ巡迴賽連續三周在印尼峇里島舉行，周天成上周在印尼名人賽闖進男單四強，昨天在印尼公開賽首輪面對近期陸續擊敗丹麥安東森、香港一哥伍家朗，以及丹麥公開賽八強賽將他攔下的李卓耀，以直落二復仇。

周天成開賽一度落後，首局中段後逐漸拉開比分，以廿一比十二先下一城，第二局更在十一比十四落後時，以一波十比○攻勢終結賽事挺進十六強，也取得下周登場的年終賽參賽資格。

麟洋配在印尼名人賽止步八強，印尼公開賽首輪碰上馬來西亞組合吳蔚昇／劉雋程，雙方在十月丹麥公開賽首輪交手，當時麟洋配以直落二勝出；昨天兩組人馬再度碰頭，麟洋配僅花卅分鐘就以廿一比十四、廿一比十六直落二勝出，挺進十六強。

男單王子維、女單白馭珀、男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵今天將出賽，東奧後僅拿過兩勝的王子維，將在首輪遭遇世界排名廿四的地主選手蘇吉亞托，力拚擺脫低潮。