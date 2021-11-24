自行車／五分山芒草季 限定季節的秘境

在天氣漸漸變冷的季節轉換，大地的顏色也逐漸從青色的草地退色成褐金色與粉色的芒草平溪、十分、九份、瑞芳這靠台灣東北部的觀光勝地，每逢假日總是湧進大量得遊客。離開吵鬧的都市，這一路去五分山的路程，一回進入舒服的雙道樹林，一回進入了寬闊的天空道路，接著就是芒草的上坡彎，一路可吹著大地給的自然風，吸收陽光的維他命D，還有無比驚人的大地風景，騎著單車更能感受這無比的大自然待遇。在季節限定的芒草節，單車強者們踏著自己的鐵馬，一路踩踏到這超美的五分山山頂（五分山雷達站），用自己的雙腳踩踏到這，真的是超值的，辛苦後得到的總是感到特別不一樣，而天氣的變化無常，應是秋天快冬天的季節，週末給了一個大太陽的天氣，溫度上升到29度（熱），在山頂上的單車手們晒著太陽，有種日光浴的感覺，黑色車帽晒燙到可以煎蛋了；努力爬坡到山頂上，當然要拍陽光下的芒草與自己心愛的單車，記錄這用眼睛看會讚嘆不已的風景。

攝影師的我，騎著吃油兩輪車，一路衝到五分山，就是要記錄大家這美好的一刻，大老遠來到這，當然要拍爆這限定的風景與單車手們的辛苦，說真的；這風景真的是夠漂亮的，而上坡的彎道也是讓我驚訝萬分（有夠斜，好多彎），漂亮到我快門直接給他按爆！回程的路上，跟著團長vee，郭一路護送三人行，而在回程木柵動物園的路上，也是一堆金色粉色芒草，一路的跟拍，拍下這炸美的週末單車行。

地點：五分山氣象雷達站海拔高度：757公尺

出發點：可從木柵動物園開始至平溪路段

＃五分山 ＃攝影師 ＃單車

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