網球／澳洲球后芭蒂雙喜臨門 訂婚且連3季年終世界第一
澳洲世界網球天后芭蒂（Ashleigh Barty）雙喜臨門，除了連續3季年終世界排名第一，今天更宣布與長年男友基斯克（GarryKissick）訂婚。
法新社報導，芭蒂在Instagram貼文公布這項喜訊，分享照片顯示她手戴訂婚戒指與男友喜悅相擁，並且寫著「未來丈夫」，文中附有愛心及戒指的表情符號。
芭蒂今年25歲，基斯克則是30歲。他曾是職業高爾夫選手，2016年於芭蒂家鄉澳洲昆士蘭州（Queensland）一座球場與她相識。
當芭蒂在場上打球時，基斯克總是出現在場邊，並且經常在社群媒體發布支持她的訊息。
這項喜訊引發網球界其他明星熱烈祝賀，羅馬尼亞網球女將哈勒普（Simona Halep）就貼了10個愛心表情符號。
芭蒂是現役溫布頓網球錦標賽女單冠軍，未參加WTA年終總決賽（WTA Finals），而是留在國內專心為明年澳洲網球公開賽作準備。
她自9月在美國公開賽女單第3輪爆冷出局後，迄今未參加任何比賽，但在歷經奪得5座冠軍的一季後，仍以世界排名第一成績結束本季。
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