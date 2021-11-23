桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

世界桌球錦標賽將於明天點燃戰火，東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜榮膺大會頭號種子，依大會公布籤表來看，8強能否闖過德國組合這關，將攸關兩人能否奪牌。

2021世界桌球錦標賽明天在美國休士頓登場，過去台灣一姐鄭怡靜曾在2017年與陳建安聯手摘銀，本屆世錦賽她改與林昀儒合拍組成「黃金混雙」，兩人今夏才在日本東京奧運鍍銅，本屆世錦賽教練鄭佳奇透露，盼能突破過往最佳成績，也意味「黃金混雙」將以金牌為目標。

依照籤表來看，「黃金混雙」首輪輪空，預料8強將遭遇上屆世錦賽混雙銅牌組合、德國的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）與派翠莎（Solja Petrissa），鄭佳奇直言：「這組德國不好打，上屆他們就是在16強輸給這組。」

若鄭怡靜與林昀儒8強順利闖關，預料4強很有可能要跟中國組合王楚欽與孫穎莎爭取決賽入場券。

至於男單方面，世界排名第6的台灣一哥林昀儒高居大會第4種子，若一切順利，預料16強恐遭遇自家人、台灣「桌球教父」莊智淵，而8強預料將強碰上屆世錦賽銀牌得主、瑞典好手法爾克（MattiasFalck）。

名列女單第5種子的鄭怡靜，籤運則不算太理想，首輪輪空的她，最快16強就將遭遇世界排名第15的中國女將陳幸同，倘若能順利過關，接下來又恐碰上世界排名第4的中國名將王曼昱。