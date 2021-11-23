快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

中央社 / 台北23日電
鄭怡靜（右）與林昀儒。 報系資料照(全運會提供)
鄭怡靜（右）與林昀儒。 報系資料照(全運會提供)

世界桌球錦標賽將於明天點燃戰火，東京奧運混雙銅牌組合林昀儒鄭怡靜榮膺大會頭號種子，依大會公布籤表來看，8強能否闖過德國組合這關，將攸關兩人能否奪牌。

2021世界桌球錦標賽明天在美國休士頓登場，過去台灣一姐鄭怡靜曾在2017年與陳建安聯手摘銀，本屆世錦賽她改與林昀儒合拍組成「黃金混雙」，兩人今夏才在日本東京奧運鍍銅，本屆世錦賽教練鄭佳奇透露，盼能突破過往最佳成績，也意味「黃金混雙」將以金牌為目標。

依照籤表來看，「黃金混雙」首輪輪空，預料8強將遭遇上屆世錦賽混雙銅牌組合、德國的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）與派翠莎（Solja Petrissa），鄭佳奇直言：「這組德國不好打，上屆他們就是在16強輸給這組。」

若鄭怡靜與林昀儒8強順利闖關，預料4強很有可能要跟中國組合王楚欽與孫穎莎爭取決賽入場券。

至於男單方面，世界排名第6的台灣一哥林昀儒高居大會第4種子，若一切順利，預料16強恐遭遇自家人、台灣「桌球教父」莊智淵，而8強預料將強碰上屆世錦賽銀牌得主、瑞典好手法爾克（MattiasFalck）。

名列女單第5種子的鄭怡靜，籤運則不算太理想，首輪輪空的她，最快16強就將遭遇世界排名第15的中國女將陳幸同，倘若能順利過關，接下來又恐碰上世界排名第4的中國名將王曼昱。

林昀儒 世錦賽 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／鄭怡靜赴美備戰世錦賽 盼超越銀牌寫隊史新猷

文質彬彬 然後君子 林昀儒用球拍來說話

婉謝體育運動精英獎推薦 戴資穎、林昀儒未入圍

中職／受姊姊影響從小就是球迷 鄭怡靜為兄弟開球

相關新聞

羽球／戴資穎最愛幸福台灣味 穿上圍裙為愛下廚

我國世界球后戴資穎即將在12月5日啟程西班牙備戰羽球世錦賽，而過去幾乎長年在外征戰的她，近期更是穿起圍裙，親自下廚做飯，...

印尼羽賽／周天成成功復仇 退李卓耀晉級16強

總獎金85萬美元的印尼羽球公開賽在今天進行首輪賽事，我國在男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先挺進到16強後，男單一哥周天成也...

印尼羽賽／麟洋配30分鐘速取16強門票 周天成下午登場

BWF超級1000賽事印尼羽球公開賽今天在峇里島點燃戰火，我國共有5組人馬參賽，其中東京奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李...

桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

世界桌球錦標賽將於明天點燃戰火，東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜榮膺大會頭號種子，依大會公布籤表來看，8強能否闖過德國...

中華冰石壺隊亞太錦標賽奪銅 史上首面國際獎牌

中華台北冰石壺男子代表隊日前在2021亞太錦標賽中奪得銅牌，為台灣在冰石壺運動項目上獲得歷史性的第一面國際賽獎牌。也讓中...

足球／足協搬新家 邱義仁：章程修改持續推動中

中華民國足球協會今天搬新家，理事長邱義仁致詞時除感謝各界朋友幫忙，也強調過去在推動的工作會持續努力，而足協的章程修改也正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。