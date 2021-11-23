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印尼羽賽／周天成成功復仇 退李卓耀晉級16強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
BWF超級750的印尼名人賽，我國羽球一哥周天成四強賽將遭遇世界球王日本桃田賢斗，力拚決賽門票。 法新社
BWF超級750的印尼名人賽，我國羽球一哥周天成四強賽將遭遇世界球王日本桃田賢斗，力拚決賽門票。 法新社

總獎金85萬美元的印尼羽球公開賽在今天進行首輪賽事，我國在男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先挺進到16強後，男單一哥周天成也在首輪與香港李卓耀的賽事中，僅花35分鐘就以21：12、21：14直落二取勝，晉級到16強。

周天成上月就曾與李卓耀在丹麥公開賽8強賽碰頭，當時李卓耀在苦戰3局後勝出晉級到4強，不過周天成近況也相當好，在上周印尼名人賽一路挺進到4強賽，最終才敗在日本世界球王桃田賢斗手中。

而今天周天成與李卓耀進行生涯第5度對決，在首局賽事前段周天成還一度落後，不過在6：6後逐漸進入比賽節奏，並將雙方差距拉大，以21：12先下一城。

第二局李卓耀再度在前段取得領先，不過周天成在11：14落後時，以一波10：0逆轉戰局，以21：14收下16強門票，也報了丹麥公開賽輸球之仇。

在我國兩組人馬率先挺進到16強後，明天還將有男單王子維、女單白馭珀、男雙盧敬堯／楊博涵將在首輪出賽，其中王子維將遭遇地主選手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）。

周天成 王子維 羽球

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