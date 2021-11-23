羽球／戴資穎最愛幸福台灣味 穿上圍裙為愛下廚

我國世界球后戴資穎即將在12月5日啟程西班牙備戰羽球世錦賽，而過去幾乎長年在外征戰的她，近期更是穿起圍裙，親自下廚做飯，談到自己最喜歡吃什麼的時候，她也笑稱最愛的就是阿嬤的家常台灣菜，因為有濃濃的「幸福台灣味」。

為了推廣「醬菜入菜、美味瞬間上桌」鼓勵為愛的人親自下廚，我國世界球后戴資穎近期為愛之味拍攝廣告，並首次穿上圍裙為愛下廚，做出5菜1湯的台灣道地傳統好料理，且都是使用該品牌罐頭醬菜。

戴資穎表示，她小時候最愛吃的就是脆瓜仔肉、蔭瓜仔雞湯和可以多吃ㄧ碗飯的 ，玉筍炒肉酥，並大方分享阿嬤的台灣傳統料理秘方，她說那就是支持她的 「幸福台灣味」。

戴資穎也表示，其實就是利用愛之味醬菜罐頭和當季食材一起料理或是煮湯增加湯頭甘甜美味 ，不用大費周章就可以瞬間健康美食料理上桌，當被問到最喜歡吃什麼時，戴資穎直率說：「 我什麼都喜歡，但是特別喜歡阿嬤的家常台灣菜。」