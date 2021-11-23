聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／戴資穎最愛幸福台灣味 穿上圍裙為愛下廚
我國世界球后戴資穎即將在12月5日啟程西班牙備戰羽球世錦賽，而過去幾乎長年在外征戰的她，近期更是穿起圍裙，親自下廚做飯，談到自己最喜歡吃什麼的時候，她也笑稱最愛的就是阿嬤的家常台灣菜，因為有濃濃的「幸福台灣味」。
為了推廣「醬菜入菜、美味瞬間上桌」鼓勵為愛的人親自下廚，我國世界球后戴資穎近期為愛之味拍攝廣告，並首次穿上圍裙為愛下廚，做出5菜1湯的台灣道地傳統好料理，且都是使用該品牌罐頭醬菜。
戴資穎表示，她小時候最愛吃的就是脆瓜仔肉、蔭瓜仔雞湯和可以多吃ㄧ碗飯的 ，玉筍炒肉酥，並大方分享阿嬤的台灣傳統料理秘方，她說那就是支持她的 「幸福台灣味」。
戴資穎也表示，其實就是利用愛之味醬菜罐頭和當季食材一起料理或是煮湯增加湯頭甘甜美味 ，不用大費周章就可以瞬間健康美食料理上桌，當被問到最喜歡吃什麼時，戴資穎直率說：「 我什麼都喜歡，但是特別喜歡阿嬤的家常台灣菜。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言