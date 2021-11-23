快訊

「聰明又狡猾」槍手從高雄直奔新店 襪包槍丟水溝悠然逃陸

「茶金」劇情悖離史實粉專遭灌爆 公視道歉：未能清楚交代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／戴資穎最愛幸福台灣味 穿上圍裙為愛下廚

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎為愛之味拍攝廣告，並穿上圍裙下廚。圖／愛之味提供
戴資穎為愛之味拍攝廣告，並穿上圍裙下廚。圖／愛之味提供

我國世界球后戴資穎即將在12月5日啟程西班牙備戰羽球世錦賽，而過去幾乎長年在外征戰的她，近期更是穿起圍裙，親自下廚做飯，談到自己最喜歡吃什麼的時候，她也笑稱最愛的就是阿嬤的家常台灣菜，因為有濃濃的「幸福台灣味」。

為了推廣「醬菜入菜、美味瞬間上桌」鼓勵為愛的人親自下廚，我國世界球后戴資穎近期為愛之味拍攝廣告，並首次穿上圍裙為愛下廚，做出5菜1湯的台灣道地傳統好料理，且都是使用該品牌罐頭醬菜。

戴資穎表示，她小時候最愛吃的就是脆瓜仔肉、蔭瓜仔雞湯和可以多吃ㄧ碗飯的 ，玉筍炒肉酥，並大方分享阿嬤的台灣傳統料理秘方，她說那就是支持她的 「幸福台灣味」。

  戴資穎也表示，其實就是利用愛之味醬菜罐頭和當季食材一起料理或是煮湯增加湯頭甘甜美味 ，不用大費周章就可以瞬間健康美食料理上桌，當被問到最喜歡吃什麼時，戴資穎直率說：「 我什麼都喜歡，但是特別喜歡阿嬤的家常台灣菜。」  

戴資穎 世錦賽 羽球

延伸閱讀

球后戴資穎成ONE BOY代言人 力推新款衝鋒衣直呼「再冷也不怕」

羽球／睽違4個月再出征 戴資穎世錦賽衝鋒8強魔咒

羽球／戴資穎分享打桌球影片 教練喊和鄭怡靜組雙打

婉謝體育運動精英獎推薦 戴資穎、林昀儒未入圍

相關新聞

羽球／戴資穎最愛幸福台灣味 穿上圍裙為愛下廚

我國世界球后戴資穎即將在12月5日啟程西班牙備戰羽球世錦賽，而過去幾乎長年在外征戰的她，近期更是穿起圍裙，親自下廚做飯，...

印尼羽賽／麟洋配30分鐘速取16強門票 周天成下午登場

BWF超級1000賽事印尼羽球公開賽今天在峇里島點燃戰火，我國共有5組人馬參賽，其中東京奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李...

中華冰石壺隊亞太錦標賽奪銅 史上首面國際獎牌

中華台北冰石壺男子代表隊日前在2021亞太錦標賽中奪得銅牌，為台灣在冰石壺運動項目上獲得歷史性的第一面國際賽獎牌。也讓中...

足球／足協搬新家 邱義仁：章程修改持續推動中

中華民國足球協會今天搬新家，理事長邱義仁致詞時除感謝各界朋友幫忙，也強調過去在推動的工作會持續努力，而足協的章程修改也正...

體育界「先求有再求好」 赴立院請願

為了讓運動員有更好的就業環境，東京奧運女子舉重金牌郭婞淳、前職棒球星陳金鋒及多名體育界代表昨天前往立法院，拜會朝野各黨團...

網球／彭帥與IOC主席巴赫通話報平安 仍未消除外界疑慮

中國女網名將彭帥突然拋下性侵震撼彈，然後突然神隱，她在這週末也同樣驟然現身，與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫通話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。