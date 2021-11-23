足球／足協搬新家 邱義仁：章程修改持續推動中

中華民國足球協會今天搬新家，理事長邱義仁致詞時除感謝各界朋友幫忙，也強調過去在推動的工作會持續努力，而足協的章程修改也正在推動中，只要國際足總接受就會啟動。

足球協會自2010年遷入蘭州市場辦公室，迄今已逾10年，今年足協斥資新台幣1億多，在新莊副都心添購百坪全新辦公室，今天包括FIFA（國際足總）現任主席與AFC（亞洲足球聯盟）會長，都有特別錄製影片道賀。

邱義仁表示，足協搬新家後，對足協無論是士氣，還是對未來展望都有些新的刺激作用，但他也強調，這一切都只是起步，「我想足協需要更多的努力。」

上屆足協改選屢傳爭議，關鍵就在於國體法希望單項協會納入個人會員，但FIFA卻持反對意見，邱義仁承認，足協一方面要接受國體法規範，但同時也要接受FIFA規範，雙方在會員的認知不同調，是最麻煩的地方。

但邱義仁透露，目前已和體育署協調後達成共識，也提出一個雙方勉強可接受草案，目前也將草案送至FIFA，就等對方回應，「如果國際足總可接受這樣的折衷草案，明年會員大會就會針對折衷草案來修改章程。」

據了解，目前足協提出的折衷方案，一般民眾將有機會透過FIFA認可的推舉方式進入會員大會，至於一般會員的名額、席次目前則還不確定。

台灣女足今年取得亞洲盃會內賽資格，明年1月將在印度開踢，邱義仁表示，這是協會近期非常重要的工作，他也提到，台灣女足成績優異，反之男足仍有很多進步空間，他也說，這都是今後我們必須要去克服、檢討改進的地方。