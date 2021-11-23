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印尼羽賽／麟洋配30分鐘速取16強門票 周天成下午登場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王齊麟、李洋。 法新社
王齊麟、李洋。 法新社

BWF超級1000賽事印尼羽球公開賽今天在峇里島點燃戰火，我國共有5組人馬參賽，其中東京奧運男雙金牌「麟洋配王齊麟李洋在今天打頭陣登場，面對馬來西亞組合吳蔚昇／劉雋程，僅花30分鐘就以21：14、21：16直落二勝出，挺進到16強。

世界羽聯賽事連續三周在印尼峇里島舉行，在第一站的超級750印尼名人賽落幕後，本周由超級1000的印尼公開賽接棒，而我國這次有男單周天成、王子維、女單白馭珀、男雙王齊麟／李洋、盧敬堯／楊博涵共5組人馬參賽。

在今天首輪賽事中就由東奧金牌組合麟洋配王齊麟／李洋打頭陣，兩人上周在印尼名人賽於8強止步，本周捲土重來後又碰上另外一組馬來西亞組合吳蔚昇／劉雋程，兩組人馬在上月的丹麥公開賽就曾交手，當時王齊麟／李洋僅花32分鐘就以直落二勝出。

雙方今天再度碰頭，麟洋配在首局幾乎是在一路領先的情況下以21：14先下一城，儘管第二局吳蔚昇／劉雋程重新調整後與王齊麟／李洋一路拉鋸，但仍是在13：13平手後被麟洋配拉開差距，最終麟洋配以21：16拿下16強門票。

而今天下午我國男單一哥周天成也將在首輪遭遇香港選手李卓耀，周天成上周印尼名人賽在4強遭到日本球王桃田賢斗擊退，無緣爭冠，而今年丹麥公開賽他就曾與李卓耀有過交手紀錄，當時李卓耀在苦戰三局後淘汰周天成挺進到4強。

李洋 麟洋配 王齊麟

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