法甲再爆球迷滋事 部長警告法國足球前景受威脅

法國足球甲級聯賽（Ligue 1）奧林匹克里昂隊和馬賽隊昨天的比賽因球迷暴力行為取消，體育部長馬拉希尼亞努今天說，法甲一再發生球迷滋事問題，已威脅到法國職業足球前景。

路透社報導，昨天在奧林匹克里昂隊（OlympiqueLyonnais）主場安盟集團球場（Groupama Stadium）舉行的比賽，當馬賽隊（Olympique Marseille）的帕耶（Dimitri Payet）準備踢一記角球時，遭觀眾席丟下的一個瓶子擊中，比賽暫停近2小時後確定取消。

帕耶遭攻擊倒下後，裁判布傑（Ruddy Buquet）下令所有球員回更衣室。起初經過里昂地方當局決定，播報員宣布比賽將在暫停後恢復舉行。不過，在法國職業足球聯賽（LFP）批評這項決定後，比賽終究取消。

法國職業足球聯賽的紀律委員會今天將召開緊急會議，很可能宣布暫時性懲罰措施，等待完整調查結果出爐，可能至少要等上2週。

馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）今天接受法國新聞電台（France Info Radio）訪問時表示：「他們必須要達成協議。這類問題要讓聯賽去解決。所有人務必要了解，這關乎法國足球的存亡。」

馬拉希尼亞努的辦公室稍晚告訴路透社，法國體育部和內政部明天將召開會議討論此事。

法甲本賽季受到球迷暴力事件嚴重影響。8月尼斯隊（Nice）在主場和馬賽隊交手時，帕耶將地主球迷朝他投擲的寶特瓶丟回去，兩派人馬槓上，尼斯隊因球迷朝馬賽隊投擲物品並衝進球場堵人，遭到處罰扣2分，其中1分緩刑，而且比賽須空場重賽。

9月又發生北部的朗斯隊（RC Lens）和里爾隊（Lille）比賽下半場開始時，雙方球迷互擲東西並衝進球場，導致鎮暴警察和工作人員必須介入的群眾事件。

此外，在蒙貝列（Montpellier）、翁熱（Angers）、馬賽和聖伊天恩（St Etienne）等地舉行的足球賽，也都出現球迷滋事。

馬拉希尼亞努表示，這些事件恐怕會影響到法國職業足球的財務。她說：「像昨晚那樣，因為不知道比賽是否繼續，造成已購買轉播權的廣播公司必須讓協商持續一個多小時，我們不能讓這種事發生。這是關乎數百萬歐元的業務。」