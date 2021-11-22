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高球／老虎伍茲發布練球影片 2月車禍傷後積極復健

中央社 / 洛杉磯21日綜合外電報導
伍茲。 美聯社
伍茲。 美聯社

高爾夫球偶像球星老虎伍茲Tiger Woods）9個月前在美國加州發生車禍腿部受傷，可能危及職業生涯。他今天在社群網站發布自己擊球的影片，展現復原進度。

伍茲在推特（Twitter）上發布的影片，附上簡潔有力的標題「進步中」。

45歲的伍茲在片中看來輕鬆寫意，他身穿短褲，右腿還穿著壓力襪。今年2月，生涯拿過15座大賽冠軍的伍茲，開著休旅車行經洛杉磯郊區時發生意外，當時他的右腿受到重傷。

伍茲的傷勢，讓人對他的職業生涯前景感到擔憂。因此他發布這支影片後，球迷和記者瘋狂按讚、回文和轉推。

伍茲先前已有過從危及職業生涯傷勢復原的經驗。他2017年接受脊椎融合手術，2018年重返高球場比賽，並在2019年贏得生涯第5座美國名人賽（TheMasters）冠軍，那也是他生涯第15度在大賽奪冠。

多年來，伍茲為了延續職業生涯，曾多次接受背部、膝蓋的手術。今年2月出車禍時，他也尚未從另一個減輕背痛的療程復原。

根據洛杉磯郡警察局對這起車禍的調查結果，伍茲的車之所以衝出路面並翻了好幾圈，是因為車輛在「不安全」的速度下行駛，當時他的車速幾乎是速限45英里（72公里）的2倍。

伍茲4月在Instagram的發文中表示，自己的復原進度緩慢。

本月稍早，有人在推特上發了一張伍茲沒用柺杖走路的照片。

伍茲在專注復健之際，始終保持低調。

老虎伍茲 高爾夫 Tiger Woods

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