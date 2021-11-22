羽球／下月出征世錦賽 戴資穎先推聯名行李箱
東京奧運後專心準備年底的羽球世錦賽，我國「世界球后」戴資穎勤練不中斷，代言的熬雞精品牌也將她千錘百鍊，總是全力以赴的精神延續，推出熬雞精和聯名行李箱特別組合，即日起已開放預購。
小戴的聯名行李箱以簡約質感鏡面黑為基調，運用燙金細線勾勒Q版小戴，並搭配「BELIEVE IN YOUR POWER」字樣，呼應著球后戴資穎儘管千錘百鍊，總是相信自己全力以赴的精神；另搭配58入熬雞精，打造出內外兼具的特別聯名。
此款行李箱娘家特別邀請國際品牌行李箱專家聯瑩國際一起攜手打造，除了時尚造型，整體功能品質一點也不馬虎，嚴選PC+ABS輕量材質、內嵌式TSA海關鎖、美型鋁合金屬護角、TPR柔軟提把、鋁合金拉桿、靜音6cm飛機雙輪設計，推行輕鬆滑順不費力，兼具時尚與品質。
行李箱設計以「戴著夢想出發吧！」為發想概念，小戴團隊先前就已曝光這款聯名行李箱，小戴特別稱讚輪子十分好推，可以作為國內外旅遊的好夥伴。
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