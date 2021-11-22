快訊

立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

羽球／下月出征世錦賽 戴資穎先推聯名行李箱

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎收到行李箱，直呼好好推。圖／戴萌國際有限公司提供
戴資穎收到行李箱，直呼好好推。圖／戴萌國際有限公司提供

東京奧運後專心準備年底的羽球世錦賽，我國「世界球后」戴資穎勤練不中斷，代言的熬雞精品牌也將她千錘百鍊，總是全力以赴的精神延續，推出熬雞精和聯名行李箱特別組合，即日起已開放預購。

小戴的聯名行李箱以簡約質感鏡面黑為基調，運用燙金細線勾勒Q版小戴，並搭配「BELIEVE IN YOUR POWER」字樣，呼應著球后戴資穎儘管千錘百鍊，總是相信自己全力以赴的精神；另搭配58入熬雞精，打造出內外兼具的特別聯名。

此款行李箱娘家特別邀請國際品牌行李箱專家聯瑩國際一起攜手打造，除了時尚造型，整體功能品質一點也不馬虎，嚴選PC+ABS輕量材質、內嵌式TSA海關鎖、美型鋁合金屬護角、TPR柔軟提把、鋁合金拉桿、靜音6cm飛機雙輪設計，推行輕鬆滑順不費力，兼具時尚與品質。

行李箱設計以「戴著夢想出發吧！」為發想概念，小戴團隊先前就已曝光這款聯名行李箱，小戴特別稱讚輪子十分好推，可以作為國內外旅遊的好夥伴。

戴資穎與團隊收到行李箱，直呼好好推。圖／戴萌國際有限公司提供
戴資穎與團隊收到行李箱，直呼好好推。圖／戴萌國際有限公司提供
娘家熬雞精推出58入行李箱限定特製款。圖／娘家提供
娘家熬雞精推出58入行李箱限定特製款。圖／娘家提供

戴資穎 世錦賽 羽球

延伸閱讀

羽球／睽違4個月再出征 戴資穎世錦賽衝鋒8強魔咒

羽球／戴資穎分享打桌球影片 教練喊和鄭怡靜組雙打

婉謝體育運動精英獎推薦 戴資穎、林昀儒未入圍

羽球／聯名口罩引發搶購 戴資穎聯手康那香捐款

相關新聞

自行車／雨戰風櫃嘴vs.平等里路線一日遊

前序………………我們是一群來自於臉書社團的車友各個年齡層都有，唯一的共同處就是愛騎單車。 不定時的開團約騎車，也會開新手團何謂新手團顧名思意就是騎UB、小折、平把單車、公路車、淑女車、電輔車

羽球／下月出征世錦賽 戴資穎先推聯名行李箱

東京奧運後專心準備年底的羽球世錦賽，我國「世界球后」戴資穎勤練不中斷，代言的熬雞精品牌也將她千錘百鍊，總是全力以赴的精神...

陳金鋒、郭婞淳現身立院 為體育產業向朝野請命

為了讓運動員有更好的就業環境，東京奧運女子舉重金牌郭婞淳、前職棒球星陳金鋒及多名體育界代表今前往立法院，拜會朝野各黨團，...

LPGA／年度封關戰 徐薇淩CME高球賽並列第40

台灣旅美高球好手徐薇淩今天LPGA CME巡迴錦標賽最終輪抓下4鳥，吞下2柏忌，外加1記雙柏忌，打出72桿，4輪累計以低...

ATP年終賽／技壓梅德維夫二度封王 澤瑞夫：感覺很棒

德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天打出亮眼表現，以兩盤6比4直落二擊敗俄羅斯對手梅德維夫（Da...

網球／彭帥出席網球賽事畫面曝光 WTA：不足以化解疑慮

中國女網名將彭帥安危引發關注。北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面，證明彭帥親自出席；不過，WTA仍認為，中方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。