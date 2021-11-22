陳金鋒、郭婞淳現身立院 為體育產業向朝野請命

為了讓運動員有更好的就業環境，東京奧運女子舉重金牌郭婞淳、前職棒球星陳金鋒及多名體育界代表今前往立法院，拜會朝野各黨團，希望立院能盡速通過運動產業發展條例第26條之2，提升企業參與體育產業的誘因，帶動國內體育產業發展。

今日在立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及中華奧會主席林鴻道帶領下，P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、郭婞淳、陳金鋒、湯智鈞等多位知名體育界人士到訪立法院拜會朝野各黨團，表達運動產業發展條例修法「先求有，再求好」訴求。

共同聲明中指出，建請增訂運動產業發展條例第26條之2，營利事業透過政府設置專戶對政府認可之職業或業餘運動產業捐贈時，申報所得稅時，得在台幣一千萬元額度內，按該金額150%自當年度營利事業所得額中減除；另對於政府專案核准重點職業或業餘運動業及經中央主管機關公告之重點運動賽事主辦單位之捐贈，申報所得稅時得全數按捐贈金額150%，自其當年度營利所得額中減除，不受一千萬元額度及但書限制，專戶每年累積金額則以30億元為限。

蔡其昌表示，本來上會期就可以完成修法，但卻遇到疫情，各黨團爭議部分暫時擱置，他也呼籲，只要有誘因，可以讓企業及社會各界支持贊助體育環境，希望朝野黨團都能支持，盡速完成修法；民進黨團幹事長劉世芳則說，民進黨團將會全力支持。

郭婞淳說，體育推動需要更多人來支持，今天來立法院，就是希望能幫選手爭取更好的環境與資源。