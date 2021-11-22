LPGA／年度封關戰 徐薇淩CME高球賽並列第40

台灣旅美高球好手徐薇淩今天LPGA CME巡迴錦標賽最終輪抓下4鳥，吞下2柏忌，外加1記雙柏忌，打出72桿，4輪累計以低於標準5桿的283桿，並列第40。

總獎金500萬美元（新台幣約1億4038萬元）的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）CME巡迴錦標賽為年度封關戰，今天在美國佛州那不勒斯（Naples）進行最終回合賽事。

徐薇淩為唯一參賽的台灣選手，首輪表現火熱，排名一度衝上第6，但第2、3輪未能延續手感，各繳出73、72桿。

徐薇淩今天最終輪從第10洞出發，前9洞打下2鳥，但轉場後表現震盪起伏，在第1、5洞領到柏忌後，儘管隨即補進2鳥止血，卻又在最後1洞苦吞雙柏忌，以72桿繳卡，總桿數283桿，並列第40。

韓國女將高真榮（Jin Young Ko）今天火力全開，一口氣進帳9鳥且無柏忌的完美演出，揮出個人4天以來最佳的63桿，總桿數以低於標準23桿的265桿、以1桿優勢封后，本季第5冠到手，並贏得女子高球史上最高獎金150萬美元（約新台幣4211萬元）。

高真榮除了在CME巡迴錦標賽衛冕成功外，還一舉擊敗美國女將N.柯達（Nelly Korda），拿下年度最佳球員獎項。