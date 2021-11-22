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ATP年終賽／技壓梅德維夫二度封王 澤瑞夫：感覺很棒

中央社 / 義大利杜林21日綜合外電報導
東京奧運網球男子單打金牌得主澤瑞夫(圖)擊敗世界排名第2的梅德維夫，拿下ATP年終賽冠軍。 路透
東京奧運網球男子單打金牌得主澤瑞夫(圖)擊敗世界排名第2的梅德維夫，拿下ATP年終賽冠軍。 路透

德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天打出亮眼表現，以兩盤6比4直落二擊敗俄羅斯對手梅德維夫（DaniilMedvedev），二度拿下ATP世界巡迴年終賽冠軍。

東京奧運網球男子單打金牌得主澤瑞夫拿下本季第6座ATP單打冠軍，是所有ATP選手中最多，同時他也終止了對梅德維夫的5連敗。世界排名第2的梅德維夫是去年ATP年終賽冠軍得主。

大會第3種子澤瑞夫，此役兩盤各破了今年美國網球公開賽冠軍得主梅德維夫的發球局1次，全場只花75分鐘就勝出。澤瑞夫繼2018年封王後，再次奪下ATP年終賽冠軍。

澤瑞夫說：「感覺很棒，我擊敗了連贏我5場比賽的對手，抱回ATP年終賽冠軍。我得打出生涯數一數二好的表現。」

「我對此很滿意，現在也準備好要帶著勝利的心情度假去了。」

澤瑞夫將不會參加11月25日到12月5日在馬德里、杜林（Turin）、因斯布魯克（Innsbruck）進行的台維斯盃（Davis Cup）網賽。

他說：「沒有什麼能比在這裡贏球，然後為球季劃上句點來得更好了，所以我真的十分高興。而我現在也非常期待下個球季的到來。」

「這一刻很特別，我現在超級激動，也超級開心。」

法新社報導，今年的ATP世界巡迴年終賽，瑞士天王費德勒（Roger Federer）和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）都沒有參賽，顯示網壇新生代正在崛起。

今年的年終賽是首度自英國倫敦移師義大利杜林舉行，也是2005年以來，首次有兩名25歲以下選手爭冠。

去年ATP年終賽冠軍得主梅德維夫，今年屈居亞軍。 路透
去年ATP年終賽冠軍得主梅德維夫，今年屈居亞軍。 路透

梅德維夫 澤瑞夫

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