ATP年終賽／技壓梅德維夫二度封王 澤瑞夫：感覺很棒
德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天打出亮眼表現，以兩盤6比4直落二擊敗俄羅斯對手梅德維夫（DaniilMedvedev），二度拿下ATP世界巡迴年終賽冠軍。
東京奧運網球男子單打金牌得主澤瑞夫拿下本季第6座ATP單打冠軍，是所有ATP選手中最多，同時他也終止了對梅德維夫的5連敗。世界排名第2的梅德維夫是去年ATP年終賽冠軍得主。
大會第3種子澤瑞夫，此役兩盤各破了今年美國網球公開賽冠軍得主梅德維夫的發球局1次，全場只花75分鐘就勝出。澤瑞夫繼2018年封王後，再次奪下ATP年終賽冠軍。
澤瑞夫說：「感覺很棒，我擊敗了連贏我5場比賽的對手，抱回ATP年終賽冠軍。我得打出生涯數一數二好的表現。」
「我對此很滿意，現在也準備好要帶著勝利的心情度假去了。」
澤瑞夫將不會參加11月25日到12月5日在馬德里、杜林（Turin）、因斯布魯克（Innsbruck）進行的台維斯盃（Davis Cup）網賽。
他說：「沒有什麼能比在這裡贏球，然後為球季劃上句點來得更好了，所以我真的十分高興。而我現在也非常期待下個球季的到來。」
「這一刻很特別，我現在超級激動，也超級開心。」
法新社報導，今年的ATP世界巡迴年終賽，瑞士天王費德勒（Roger Federer）和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）都沒有參賽，顯示網壇新生代正在崛起。
今年的年終賽是首度自英國倫敦移師義大利杜林舉行，也是2005年以來，首次有兩名25歲以下選手爭冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言