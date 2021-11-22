自行車／雨戰風櫃嘴vs.平等里路線一日遊

前序………………我們是一群來自於臉書社團的車友各個年齡層都有，唯一的共同處就是愛騎單車。

不定時的開團約騎車，也會開新手團何謂新手團顧名思意就是騎UB、小折、平把單車、公路車、淑女車、電輔車、登山車、越野車還有什麼？只要是二輪的都可以跟。這幾個月前我無意間被拉進社團才剛學會騎公路車的我從此就愛上騎單車，我愛是因為他們會等人也會有人壓隊超佛心的，他們秉持著團進團出～這點讓我覺得很感動由一開始的騎河濱自行車道、一直到騎海線、騎山路、甚至跑到外縣市騎花東縱谷就造就現在的我越騎越大，越騎越兇，什麼都敢踴躍嘗試～好啦…言歸正傳2021年11月20日一個禮拜前就開團相約騎風櫃嘴，因為沒騎過所以跟上了但是當天出門前居然下著雨，正當猶豫要不要出車時，大家還是在討論先集合在決定，於是我還是穿著雨衣出車、前往集合點……至善路小7

首先感謝這次開團人：宏哥

三重寶蓋宏左邊那位右邊國禎哥👇

還好大家意志夠堅定，還是決定衝一波山下沒有雨還看的到微微的陽光～

第一個拍照點：楓林橋

左起👉小吳、宏哥、小高、凡哥、小凱、Handheld、Oreo、嫩嫩的我

於是開啟了我第一次騎風櫃嘴的好勝心大家聽完宏哥的路線解說完後就開始行動最終我還是被大家海放了，出發前我請大家勿必別等我，因為我習慣慢慢凸到終點不習慣有壓力的騎車 (＾▽＾)

開啟了我觀光模式慢慢騎……這條路有在騎車跑步的人肯定不陌生，當天很多人揹著水袋跑步也很多人騎單車上山。

唯獨我喜歡邊騎邊拍美照、美景照，讓我帶你們一同了解，姐騎不快但也要留下美照

就這樣我騎到距離剩3公里我不是辣妹是老妹

當天越往山上騎就越不妙雲層越來越厚

經過了無數的坡就會看到以下的牌子

正當我騎到有點厭世時，看到這個告示牌讓我有點會心一笑，真的會有水牛突然跟我同騎嗎？可惜沒遇到。

想著想著就真的被我騎上來了辛苦了我的同伴們為了等我躲在車後，擋風躲雨實在太不好意思了。

第二站：風櫃嘴

我的風櫃嘴終於解鎖了。原本計畫下滑萬里補充補給的，但是雨勢太大決定在山上喝熱飲，盡量避免身體失溫車友找的咖啡店老闆娘的狗也太可愛了吧！

大家互不相識，年齡的差異似乎也不是問題坐下來說說笑笑生活很也可以很愜意。

大伙們討論著臨時更改行程

上平等里吃麻油雞？麻油雞？此刻的我滿腦子問號？？？平等里跟麻油雞有什麼關聯…………不管了先避開上山的雨下山再說了。

往平等里又是騎無數個坡，眼睜睜看大家離我越來越遠……沒錯我又被海放了。

很久之前有跑步上來過，但就是沒騎單車上來過感想還是硬，不管是風櫃嘴還是平等里都是超硬的路線

我還是一樣照自已的Temple慢慢龜上山

看不到車友的我還是走走停停手機拍個不停

這個彎真的是很恐怖，車子也不少

三重寶蓋宏

伊凡哥 Oreo

以及風櫃嘴後追我們的Dennies及友人。

就這樣到了我們要用餐的地方了。用餐前來一張壯觀的單車停車照🚲🚲🚲🚲

六、日才有營業的麻油雞麵線是在地人開設的攤位湯可無限加用純酒下去熬煮真心推薦吃完都不怕冷了，但是開車騎機車就不太建議當場吃喔！吃完每個人臉都是紅紅的，團裡有二位未成年老闆娘也超佛心贈送二碗山藥湯給小朋友。

就這樣解開我的謎惑，原來平等里麻油雞是這麼來的喔！感謝社團裡車友推薦～吃飽喝足就準備下山了。

最後我們就在平等國小門口最後一拍。左起👉Bowen 、小凱、Oreo 、我、丹尼爾、宏哥、小高、Hanchen9 、伊凡哥、小吳

總結

這個騎單車路線難度⭐⭐⭐⭐對我來講真的很硬，要不是車友不嫌棄我這種的路線真心覺得很硬。但是就是因為跟大家的團就算在累在辛苦也值得了，值得的的是這是我第三次雨戰，值得的是原來跟他們出門騎車也是有美食可享用，值得的是我ㅡ賺到了爬山經驗也賺到了百K公里數。歡迎大家也可以挑戰此路線，小敏貼心叮嚀保暖很重要，還有單車騎上風櫃嘴一定要小心會車，如果拿風櫃嘴跟熊空比較，相對的風櫃嘴人車居多一定要小心注意。開車、騎車、爬山、跑步、騎單車人潮不少要多注意。好了……感謝大家觀看如果有喜歡此篇文章別忘了，按👍按❤……對老妹我也是種鼓勵才會有動力多探索路線與大家分享。也感謝我的車友們無私的耐心與等待。