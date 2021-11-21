藤球／桃園站上演泰國內戰 去年亞軍登頂

「2021國際移工藤球王爭霸戰」今天在桃園市中壢國民運動中心進行桃園站賽程，共32隊共襄盛舉，最終桃園藤球王稱號由來自台南隊伍PLAI FHA A在「泰國內戰」拿下，突破隊史成績。

藤球是泰國人從小就必須學習的運動，人人腳上功夫了得，本屆藤球王爭霸戰桃園站的參賽隊伍都是來自泰國的移工，也算是另類的「內戰」。

四強賽YOD SAI YAI在三局大戰中出線，與南部勁旅PLAI FHA A在冠軍戰中碰頭，兩隊美技不斷，PLAI FHA A首局率先站上10分大關，順著氣勢連下好幾城，先馳得點；第二局，PLAI FHA A開局便拉出一波6：1的高潮，YOD SAI YAI雖曾追到1分差，最終PLAI FHA A還是靠著凌厲的進攻，直落二登上2021國際移工藤球王桃園站的霸主之位。

PLAI FHA A來自台南，也是去年桃園分站預賽第二名，今年來勢洶洶，順利拿下冠軍後，全體隊員開心擊掌、歡呼。隊長JATTURONG SARAWUT（沙拉吳）提到，其實藤球是一項需要體力與腦力的運動，也需要與隊友默契搭配，他表示，他們是真的很喜歡藤球，才會一起練球，一起比賽。

來自鶯歌的LUANG PHOR YOT B，已經是元老級參賽球隊，今年拿下季軍，陣中SAMRANJAI WIRA（威拉）表示，對於今年的成績已經滿意，也肯定主辦單位的用心。彰化員林的隊伍YUNLIN FC.，今年第一次參賽就獲得並列季軍的成績，隊長WIPHROMHA KRIANGKRAI（江凱）說：「雖然每個禮拜只練球一次，但很開心第一次參與就能拿下第三名，明年一定還會再來參加。」