網球／想衛冕澳網得打疫苗 約克維奇拒透露是否出戰

澳洲網球公開賽（Australian Open）主辦單位今天證實只有接種COVID-19疫苗的選手才能參加明年澳網，塞爾維亞男單球王約克維奇聞訊後仍拒絕透露是否會尋求衛冕。

目前世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）一直拒絕透露他是否打過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。如今澳洲網球協會主席提列（CraigTiley）公布決策，讓約克維奇承受的壓力更加龐大。

約克維奇在ATP世界巡迴年終賽準決賽敗給德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）後告訴記者：「再看看吧，我們得等等看。」

「老實說我還沒跟他們（澳網主辦單位）談過，只是等著聽最新消息，現在我知道了，我們只能觀望。」

大滿貫賽事澳網明年1月將在墨爾本（Melbourne）登場，這座城市曾因COVID-19疫情封城超過260天。墨爾本所在地維多利亞州（Victoria）政府上月已表明，不會對沒打過疫苗的球員讓步。

約克維奇、瑞士「特快車」費德勒（RogerFederer）、西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）3人皆坐擁20座大滿貫金盃。而約克維奇曾在澳網9度封王，澳網被認為是他超前費德瑞與納達爾的絕佳機會。

納達爾與費德克都已完整接種疫苗。納達爾已證實明年1月會在墨爾本球場（Melbourne Park）現身，但費德瑞接受膝部手術後還在復原階段，不會參加澳網。