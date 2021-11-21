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HBL／壓松山收全勝 光復教頭：高一都是最強國中生

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，光復高中陳將双（中）突破包夾製造犯規。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，光復高中陳將双（中）突破包夾製造犯規。記者余承翰／攝影

上學年打下隊史最佳季軍的光復高中，110學年HBL男甲級預賽最終戰碰同樣提前晉級的「綠色神盾」松山高中，上演「最強高中生」陳將双和「最強國中生」林現惟同場戲碼，最終兩人各攻下22分，不過勝利由光復以74：66收下，以預賽3連勝之姿前進高雄複賽。

金華國中畢業後旅美的陳將双，去年因新冠肺炎疫情返台，今天曾短暫赴美再因家庭因素回台，重披光復戰袍的第3戰攻下22分，包括第三節的壓哨外線；隊長張俊生今天也有18分，加上馮誠恩10分、10籃板，聯手鞏固勝利。

光復教頭陳定杰肯定球員表現，但對防守稍不滿意，「每場失分設定是60分以下，我就和將双說，前11分有9分是在你面前，後面他也把防守做得很不錯。」他也提到，陳將双返台後要先隔離，預賽都還在恢復狀況，值得一提是4名高一今天體驗到高張力的內容，對成長有很大幫助。

陳定杰笑說，雖然光復沒收到來自大倫國中的「最強國中生」林現惟，但從林恩宇、曾韋翔、沈宥均到謝銘駿都很有發展性，「我鼓勵我們高一，我說雖然光復沒收到『最強國中生』，但你們在我心目中都是『最強國中生』，不然不會進到12人名單。我讓他們去對抗林現惟，去享受，現在對抗性有差，但他們的未來性可以一拚。」

高一就坐上先發的林現惟，今天和陳將双沒直接對位；他雖攻下松山最高22分，不過25投僅7中，大一屆的大倫學長邱翊安一次阻擋陳將双快攻還意外造成右手脫臼，提前離場就醫。

HBL高中籃球聯賽預賽最終日，松山高中林現惟（中）得到全隊最高的22分。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，松山高中林現惟（中）得到全隊最高的22分。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，松山高中柯舜凱（右）上籃時遭到光復高中陳將双（左）賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，松山高中柯舜凱（右）上籃時遭到光復高中陳將双（左）賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，松山高中林現惟（中）得到全隊最高的22分。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽預賽最終日，松山高中林現惟（中）得到全隊最高的22分。記者余承翰／攝影

陳將双 松山高中

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