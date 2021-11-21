健美／另種台灣之光！邱欽章職業賽奪亞軍

台灣健美好手今天凌晨傳回捷報，邱欽章在國際自然健美協會（簡稱WNBF）在美國拉斯維加斯舉辦的職業比賽，獲得職業健體項目量級第二名，曾子翰也奪下第五名成績。

目標冠軍的邱欽章表示，對亞軍成績開心外也感到有些可惜，「這次只能拿下職業賽健體量級亞軍，我會繼續努力，謝謝所有支持我們的人，我愛你們，也請大家多關注健美運動！」

第一次出國參賽的曾子翰，以第五名身分站上頒獎台，他說：「第一次代表台灣出國比賽非常開心，雖然沒有達到自己預期的目標，但大家都很努力很棒了！」