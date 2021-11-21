快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健美／另種台灣之光！邱欽章職業賽奪亞軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣參加國際自然健美協會職業賽的代表曾子翰（左一）、呂家豪（中）和邱欽章。圖／WNBF TAIWAN提供
台灣參加國際自然健美協會職業賽的代表曾子翰（左一）、呂家豪（中）和邱欽章。圖／WNBF TAIWAN提供

台灣健美好手今天凌晨傳回捷報，邱欽章在國際自然健美協會（簡稱WNBF）在美國拉斯維加斯舉辦的職業比賽，獲得職業健體項目量級第二名，曾子翰也奪下第五名成績。

目標冠軍的邱欽章表示，對亞軍成績開心外也感到有些可惜，「這次只能拿下職業賽健體量級亞軍，我會繼續努力，謝謝所有支持我們的人，我愛你們，也請大家多關注健美運動！」

第一次出國參賽的曾子翰，以第五名身分站上頒獎台，他說：「第一次代表台灣出國比賽非常開心，雖然沒有達到自己預期的目標，但大家都很努力很棒了！」

WNBF台灣區理事長呂家豪這次也是參賽選手，久未參賽但卻一舉奪下業餘公開賽量級第五的成績，呂家豪說：「近幾年都是帶著選手代表台灣出征，很開心這次能夠和大家一起參與賽事，大家都盡力了，可惜沒有拿到自己想要的名次，我們回國之後將會努力籌備下一次台灣區比賽，絕對會拿出高水準、高質感的標準來舉辦，請各位持續關注我們。」

台灣選手參加國際自然健美協會職業賽。圖／WNBF TAIWAN提供
台灣選手參加國際自然健美協會職業賽。圖／WNBF TAIWAN提供

延伸閱讀

柔道／登上世界第1 男神楊勇緯夢想達陣

台灣之光！道瓊永續指數認證 元大金ESG全球金融業第一

健美／世界盃第一次！台女將登頒獎台

全運會／舉重女神制霸！郭婞淳3破大會紀錄摘金

相關新聞

網球／彭帥在哪裡 納達爾與費德勒：網壇大家庭挺妳

中國女網名將彭帥本月自爆曾遭中國權貴性侵後，人身安全引發全球關切。現任球王喬科維奇、英國好手莫瑞開口聲援後，納達爾和費德...

HBL／壓松山收全勝 光復教頭：高一都是最強國中生

上學年打下隊史最佳季軍的光復高中，110學年HBL男甲級預賽最終戰碰同樣提前晉級的「綠色神盾」松山高中，上演「最強高中生...

健美／另種台灣之光！邱欽章職業賽奪亞軍

台灣健美好手今天凌晨傳回捷報，邱欽章在國際自然健美協會（簡稱WNBF）在美國拉斯維加斯舉辦的職業比賽，獲得職業健體項目量...

南市提高全國身障運動會金牌獎金 期待挖角風能改善

台南市身心障礙國民運動會今天永華田徑場登場，共有850多名選手參賽，市府也宣布明年全國身心障礙運動會，南市金牌獎金提高1...

世足賽／梅西轉戰法甲首度進球 PSG穩坐法甲龍頭寶座

阿根廷足球巨星梅西今天攻進他轉戰巴黎聖傑曼（PSG）後，在法甲的第1個進球，讓PSG在門將納瓦斯（Keylor Nava...

體育政策論壇 針對國民運動中心發展及奧運種類參賽奪牌策略舉策

由台灣體育政策學會舉辦的「體育政策論壇」，於今天下午在台大體育館會議室舉行，針對「我國運動產業特色─國民運動中心發展與未來展望」、以及「奧運運動種類參賽與奪牌策略探討」兩大主題，進行演說及討論，期能為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。