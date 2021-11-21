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南市提高全國身障運動會金牌獎金 期待挖角風能改善

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市身心障礙國民運動會今天登場，進行鉛球擲遠。記者鄭惠仁／攝影
台南市身心障礙國民運動會今天登場，進行鉛球擲遠。記者鄭惠仁／攝影

台南市身心障礙國民運動會今天永華田徑場登場，共有850多名選手參賽，市府也宣布明年全國身心障礙運動會，南市金牌獎金提高1萬元，由7萬元增加到8萬元。去年南市在全國賽奪163面獎牌，期許明年能超越180面，成績能由第3名進步為第2名。也有單位認為，身障運動會是鼓勵運動，希望縣市間的挖角風能改善。

台南市身心障礙運動委員會蔡有仁表示，今年來台南市在全國身心障礙國民運動會的成績一直名列前茅，僅次於台北市，去年以些微差距輸給台中市，期待明年的全國賽能有更好表現，奪回榮耀。

黃偉哲感謝市議會支持，他表示，明年將調升全國身心障礙國民運動會獎勵金個人第1名獎金，從7萬元提高至8萬元，希望選手能爭取最後成績，明年獎牌再增加。

教育局長鄭新輝指出，台南市在去年全國身心障礙國民運動會共拿下74面金牌、60面銀牌及29面銅牌，總計163面獎牌，全國排名第3，相當不易。今年有850多名選手參賽，以「跨越障礙、迎向未來、叫阮第1名」前進。

慈光身障協會理事長何文讚表示，台南市過去在全國身心障礙運動會成績突出，但每次比賽後都面臨被挖角的狀況，他曾看到選手比完賽就立即有人來挖角，經向體育署反映並阻止，才有改善，但私下挖角風還是存在。過去台南市有多名選手都被北部縣市挖走，當時他們都有勸阻，但選手不聽，如今這些選手不能比賽了都很後悔，希望挖角風不要再繼續下去。

體育處表示，今年賽事包括肢體障礙、智能障礙、聽語障礙、視覺障礙及精神 (癲癇)障礙類別，進行羽球、桌球、田徑、飛盤比賽、親子趣味競賽等活動，其中羽球及桌球會前賽已於昨日在台南高工舉行。

台南市身心障礙國民運動會今天登場，身障選手持聖火入場。記者鄭惠仁／攝影
台南市身心障礙國民運動會今天登場，身障選手持聖火入場。記者鄭惠仁／攝影
台南市身心障礙國民運動會今天登場，進行國中小學生60公尺賽跑。記者鄭惠仁／攝影
台南市身心障礙國民運動會今天登場，進行國中小學生60公尺賽跑。記者鄭惠仁／攝影

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