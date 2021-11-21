網球／彭帥在哪裡 納達爾與費德勒：網壇大家庭挺妳

中國女網名將彭帥本月自爆曾遭中國權貴性侵後，人身安全引發全球關切。現任球王約克維奇、英國好手墨瑞開口聲援後，納達爾和費德勒也發聲，希望知道她是否安然無恙。

彭帥11月2日聲曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵，這是在全球掀起關注的反性騷、反性侵的「#我也是」（#MeToo）運動，首次衝擊中共高層。

這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，她也音訊全無。直到18日，中國環球電視網（CGTN）刊出據稱是彭帥寫給世界女子職業網球協會（WTA）報平安的電郵；20日時，「環球時報」總編輯胡錫進又張貼彭帥與教練和友人共進晚餐影片，但電郵和影片的真偽仍遭人質疑。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是介入表態的最新一位網壇明星。他20日接受天空新聞網（Sky News）訪問表示：「她是我們的網球冠軍之一，曾排名（女子雙打）世界第一。明顯令人憂心。整個網球大家庭都挺她，我希望很快就會有來自她的好消息。」

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也表示，他一直密切關注此情勢發展。納達爾告訴法國「團隊報」（L'equipe）：「我追蹤並閱讀有關彭帥的消息，即使我未掌握到全部資訊，最重要的莫過於知悉她是否OK。」他說：「網球大家庭的我們所有人，都希望見到她很快就會回來跟我們在一起。」

塞爾維亞籍的球王約克維奇（Novak Djokovic）先前對記者說：「我對此所知不多。一週前我確實聽聞此事，老實說我對她的消失感到震驚。我在前幾年比賽時，還曾見到她好幾次。」

「沒有什麼好多說的了，只希望她能平安，這實在太可怕了…我能想像她家人的感受，我的意思是，她失蹤的事。」

英國前球王墨瑞（Andy Murray）也在推文中直指，彭帥指控「中國政府官員性侵她後，便下落不明」，更分享網球女將卡雷茨科娃（BarboraKrejcikova）在WTA年終賽冠軍感言中提到有關自由的絲絨革命，直言「這給了大家希望，未來可以有所改變」。

日本籍前球后大坂直美、美國名將小威廉絲（Serena Williams）和比利時好手克萊絲特絲（Kim Clijsters）等人先前也群起發聲。

大坂直美推文說：「我最近聽到網壇有人在揭露性侵過往後音訊全無。無論如何審查都是不OK的。我希望彭帥和她的家人一切安好。」

小威則在推特寫道：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安，也希望能盡快找到她。」

小威還說：「此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」小威的推文也附上彭帥的照片和主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）。

克萊絲特絲18日也推文支持彭帥，說「我們所有球員，無論男女，都必須予以支持。我們必須知道她人平安！」

美國退役球星艾芙特（Chris Evert）、金恩夫人（Billie Jean King）、娜拉蒂諾娃（MartinaNavratilova）；法國退役名將摩荷絲莫（AmelieMauresmo）；曾與謝淑薇搭檔的捷克名將史翠可娃（Barbora Strycova）；英國名將莫瑞的母親茱蒂（Judy Murray）等人都有相關推文。

男網方面，瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）；法國的馬育（Nicolas Mahut）、佩爾（Benoit Paire）；義大利的佛格尼尼（Fabio Fognini）；西班牙的羅培茲（Feliciano Lopez）等人也紛紛推文聲援。連曾助西班牙贏得世界盃的足球明星皮克（Gerard Pique）也在社群媒體上加入支持行列。