世足賽／梅西轉戰法甲首度進球 PSG穩坐法甲龍頭寶座

阿根廷足球巨星梅西今天攻進他轉戰巴黎聖傑曼（PSG）後，在法甲的第1個進球，讓PSG在門將納瓦斯（Keylor Navas）被判紅牌罰出場的劣勢下，仍以3比1擊敗南特（Nantes）。

姆巴佩（Kylian Mbappe）此役持續展現他強大的進攻能力，在這場於法國甲級足球聯賽（Ligue 1）PSG主場「王子公園體育場」（Parc des Princes）的比賽開踢後的第2分鐘就率先進球，讓球隊1比0領先。

但下半場開踢不久，PSG門將納瓦斯在比賽第65分鐘吃紅牌被罰下場，南特的穆亞尼（Randal KoloMuani）接著就於第76分鐘破門，雙方1比1戰成平手。

比賽第81分鐘，南特的阿比亞（Dennis Appiah）欲將梅西（Lionel Messi）一記大禁區外的斜傳破壞掉，但飛出去的球無巧不巧進到球門，PSG靠著這記烏龍球，再以2比1超前。

梅西在比賽第87分鐘，帶球到大禁區外起腳射門，球穿過兩名防守者及門將破網，這是梅西在離開待了21年的西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納（FC Barcelona），轉戰法甲後的第1個進球。

PSA目前已踢完14場比賽，戰績12勝1和1負，積分37分在法甲高居第1。

梅西說：「（法甲）的第1個進球讓我十分高興，我真的很想進球。」

梅西已經為PSG在歐洲足球總會（UEFA）的冠軍聯賽（Champions League）出賽3場並攻進3球，但他為PSG在法甲踢了5場球後，卻遲遲沒有進球。

梅西說：「這場球我有幾次機會，先前幾戰也是。即便我已經（為PSG）在歐冠進球，但我很高興迎來這個在法甲的首次進球。」

在國際賽休兵日前，梅西因為傷勢，錯過了兩場PSG的比賽，但在率阿根廷踢進2022年世界盃足球賽後，梅西回到PSG，與內馬爾（Neymar）、姆巴佩串起令人聞風喪膽的火網。