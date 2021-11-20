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印尼羽賽／對戰桃田賢斗9連敗 周天成無緣爭冠
BWF超級750的印尼名人賽，我國一哥周天成今天在4強賽遭遇日本球王桃田賢斗，在首局因為失誤錯過先下一城的機會後，周天成第二局也處於守勢，最終以19：21、11：21直落二敗下陣來，無緣冠軍賽。
在昨天8強賽拍落香港一哥伍家朗挺進到4強後，周天成在今天與世界球王桃田賢斗爭奪決賽門票，雙方生涯前14度交手周天成僅拿下過2勝，且前一次取勝已是3年前的德國公開賽。
不過兩人今天再度碰頭首局打得依舊相當拉鋸，周天成雖然一度以9：14落後，但他也在局末頂著壓力追到19：19平手，不過關鍵時刻卻接連發生失誤，讓桃田賢斗以21：19先下一城。
第二局桃田賢斗展開靈活的攻勢，讓周天成只能處於守勢，在開賽後就拉開比分差距，最終周天成也以11：21敗下陣來，無緣晉級冠軍賽，對戰桃田賢斗也吞下9連敗。
而周天成在4強止步後，這次印尼名人賽台將賽程也全數落幕，不過接下來兩周仍將有印尼公開賽、年終賽將繼續在印尼舉行，以及12月中將在西班牙舉行的世錦賽。
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