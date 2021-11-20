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體育政策論壇 針對國民運動中心發展及奧運種類參賽奪牌策略舉策

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣體育政策學會理事長張思敏。 台灣體育政策學會提供
台灣體育政策學會理事長張思敏。 台灣體育政策學會提供

由台灣體育政策學會舉辦的「體育政策論壇」，於今天下午在台大體育館會議室舉行，針對「我國運動產業特色─國民運動中心發展與未來展望」、以及「奧運運動種類參賽與奪牌策略探討」兩大主題，進行演說及討論，期能為台灣體壇舉策，現場近百位學者、運動產業代表參與，包括奪下今年東京奧運金牌舉重項目協會秘書長陳志一教授，銀牌體操項目著名教練俞智贏教授等人與會並提出建言。

這場「體育政策論壇」由台灣體育政策學會理事長張思敏擔任主持人，主題一「「我國運動產業特色─國民運動中心發展與未來展望」，由台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授兼所長湯添進負責引言，與談人包括有展昭國際企業運動事業部執行長林盟傑，以及新莊國民運動中心執行長余泳璋。

主題二「奧運運動種類參賽與奪牌策略探討」，由台師大運動技系教授李建興負責引言，除台大陳志一、台師大俞智贏兩位教授與談外，還有國立台北教育大學李加耀教授，貢獻所知所學給所有與會人士。

陳志一教授現職舉重協會秘書長，除了是台灣體育政策秘書長也擔任亞洲體育政策學會秘秘書長，加上曾任羽協秘書長，在今年奧運舉重、羽球項目均有金牌進帳，他特別分享個人參與奧運選手培訓過程經驗，也針對舉重黃金計劃進行詳細解說，透露「SWOT」優勢(Strength)、劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)與威脅(Threat)來進行分析，成為台灣打造郭婞淳的舉重金牌幕後團隊。

陳志一教授也即將接任台灣體育政策學會理事長一職。

台大陳志一教授。 台灣體育政策學會
台大陳志一教授。 台灣體育政策學會
余泳璋執行長。 台灣體育政策學會提供
余泳璋執行長。 台灣體育政策學會提供
林盟傑執行長。 台灣體育政策學會提供
林盟傑執行長。 台灣體育政策學會提供
俞智贏教授。 台灣體育政策學會提供
俞智贏教授。 台灣體育政策學會提供

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