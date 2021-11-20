澳網／官方正式宣布參賽者必打疫苗 約克維奇得做決定了

澳洲網球協會主席提列今天證實，所有參加明年1月澳洲網球公開賽的選手必須接種疫苗，這對當今球王約克維奇造成更大壓力，他一直拒絕透露自己是否已接種過疫苗。

澳網舉行地墨爾本因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖超過260天，墨爾本所在地維多利亞州政府上月已表明，不會對未接種疫苗的球員做出任何讓步。

提列（Craig Tiley）表示，已經通知比賽團隊，必須接種疫苗才能參與澳網賽事。

他告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「關於施打疫苗有很多猜測。我要說清楚，當（維多利亞）州長宣布在場上的每個人…都必須接種疫苗時，我們就已向比賽團隊明確宣示了。」

「所有的比賽團隊都明白，我們的支持者必須要接種疫苗，所有澳網的工作人員都必須接種疫苗。」

這當然包括9度在澳網男單封王的約克維奇（NovakDjokovic）在內。這位塞爾維亞名將如果順利在明年的澳網衛冕成功，他將創下史上第一人拿下21座大滿貫賽金盃的紀錄。

提列說，約克維奇「曾表示，他認為接種疫苗是他的個人私事」。提列還說：「我們很希望可以在澳網看到約克維奇。他很清楚，要在這裡打球，必須接種疫苗。」

約克維奇本月曾表示，將等到澳洲網球協會公布正式規定後，他才會做出決定。他說：「在看到澳洲網球協會的正式聲明後，我才會決定是否要去澳洲參賽。」

提列說，儘管仍不確定約克維奇是否會參賽，納達爾（Rafael Nadal）將會參賽，尋求第21座大滿貫賽金盃，費德勒（Roger Federer）因膝蓋傷勢已確定缺席。