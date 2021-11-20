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羽球／睽違4個月再出征 戴資穎世錦賽衝鋒8強魔咒

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎將在12月5日啟程西班牙備戰世錦賽。記者劉肇育／攝影
戴資穎將在12月5日啟程西班牙備戰世錦賽。記者劉肇育／攝影

我國羽球球后戴資穎在今年東京奧運拿下女單銀牌後，因為疫情與隔離考量決定暫緩出國比賽計畫，並將在下月再啟程前往西班牙備戰世錦賽，在今天以代言人身分出席服飾品牌活動時，她也直言過去世錦賽最佳成績為8強，這次的目標就是更進一步。

在我國羽球好手從9月底起陸續前往歐洲與印尼參賽的情況下，世界球后戴資穎則選擇留在國內為12月中將登場的世錦賽備戰，在今天出席活動時她就直言，雖然未出賽讓她較無法知曉自身的調整狀態，不過目前訓練一切正常，「這跟奧運前有點像，但當時是沒有比賽打，這次則是選擇不去，因為擔心隔離問題無法讓訓練維持正常。」

2019年世錦賽戴資穎生涯第5度於8強賽止步，即將在12月5日啟程前往西班牙的她，也期待能打破「8強魔咒」，「我的目標一直就是打出比過去更好的表現，就像我過去奧運都在16強止步，今年就希望突破16強，而我過去世錦賽最好就是8強，這次就希望能突破8強。」

儘管已經有豐富的出國比賽經驗，但戴資穎透露這將是她生涯首次到西班牙參賽，而身為服飾品牌代言人的她也表示，已經準備帶著代言的「衝鋒衣」 一起前往西班牙。

戴資穎將在12月5日啟程西班牙備戰世錦賽。記者劉肇育／攝影
戴資穎將在12月5日啟程西班牙備戰世錦賽。記者劉肇育／攝影

世錦賽 戴資穎 羽球

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