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印尼羽賽／生涯首次不敵大馬組合 麟洋配8強止步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋首度輸給大馬組合。 路透社
我國東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋首度輸給大馬組合。 路透社

BWF超級750的印尼羽球名人賽，我國東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙8強賽遭遇馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，在出賽31分鐘後就以13：21、15：21敗下陣來，吞下生涯對戰首敗。

麟洋配在今年東京奧運拿下男雙金牌後，一度飛往歐洲參加湯姆斯盃羽球團體賽、丹麥公開賽，返台後再於本月10日啟程前往印尼，備戰在印尼舉行的3大賽，首站為印尼名人賽。

身為第3種子的麟洋配，在今天的8強賽面對生涯前3次交手還不曾吞過敗仗的第5種子馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，在首局就陷入苦戰，局中被對手拉出一波5：0的攻勢擴大領先差距，以13：21被對手先下一城。

第二局王齊麟／李洋重新調整步調後與對手一路拉鋸，不過在13：12領先時，再度被對手連得5分，並且就此揚長而去，以15：21在8強止步。

麟洋配 羽球 李洋

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