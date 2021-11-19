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柔道／登上世界第1 男神楊勇緯夢想達陣
世界第1與奧運金牌，是「柔道男神」楊勇緯生涯的2大目標，如今他已完成其中之一，依照國際柔道總會公布的最新世界排名，楊勇緯在男子60公斤量級成為世界第1。
楊勇緯是今年東京奧運柔道銀牌得主，也是台灣柔道史上在奧運奪牌的第1人，他的每一步都在替台灣寫歷史，如今他也成為第1個登上世界第1的台灣柔道選手。
IJF（國際柔道總會）世界排名積分系統，是以過去2年參賽積分加總，而IJF最新公布的世界積分排名，楊勇緯以4490分竄上排頭，也領先今年世錦賽金牌得主、俄羅斯名將亞布拉德（Yago Abuladze）399分。
今年在全國大專校院運動會奪金的楊勇緯，當時就喊出目標之一，就是登上世界第1寶座，而他在奧運結束後，就曾公開宣誓下屆巴黎奧運要奪金的企圖心，問他2項目標比較想要哪個，當時他想都沒想就說：「我2個都要。」
如今楊勇緯已提前完成登上世界第1的夢想，接下來將朝著奧運金牌之路持續邁進，而他月底將前進阿布達比參加大獎賽，這也是今年賽季的最後一戰，他若能再次登上頒獎台，將可望以世界第1之姿結束意義非凡的一年。
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