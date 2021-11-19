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印尼羽賽／中斷對伍家朗3連敗 周天成4強碰世界球王

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
BWF超級750的印尼名人賽，我國羽球一哥周天成挺進四強。 歐新社
BWF超級750的印尼名人賽，我國羽球一哥周天成挺進四強。 歐新社

BWF超級750的印尼名人賽，我國羽球一哥周天成今天在男單8強賽遭遇香港一哥伍家朗，兩人在拚戰了3局、63分鐘後，周天成以21：19、12：21、21：18險勝，明天將在4強賽強碰日本球王桃田賢斗

世界排名第4與第9名的台、港一哥周天成、伍家朗，在今天比賽前生涯已經17度交鋒，由周天成以10勝7敗取得小幅領先，不過兩人近3次交手都由伍家朗拿下勝利，其中有兩場比賽都打到3局才分出勝負，足見兩人實力相當。

雙方今天在印尼名人賽男單8強賽上演生涯第18度對決，依舊打得相當拉鋸，在首局賽事中兩人間的差距始終保持在2分以內，在戰成19：19後，周天成頂住壓力拿下關鍵兩分，以21：19先下一城。

不過第二局伍家朗也展開反擊，在比賽前段就拉開領先差距，讓周天成選擇保留體力應付決勝局賽事，在第二局由伍家朗以21：12拿下後，第三局前段周天成一度以2：8大幅落後，不過在局中追平比數後，靠著一波6：3的攻勢拉開差距，最終以21：18勝出，中止對戰3連敗。

在搶下4強賽門票後，周天成明天也將遭遇世界球王桃田賢斗，兩人生涯曾14度交手，周天成僅拿下2勝，最近一次從桃田手中拿下勝利已經是2018年的德國公開賽。

周天成 桃田賢斗 羽球

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