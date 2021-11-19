帕運桌球銅牌田曉雯遭歧視 陳其邁：裁判欠她一個道歉

高雄市運動選手田曉雯近日參加全國桌球錦標賽遭不公平對待，被裁判指稱「應參加殘障比賽」，事後田曉雯心情相當低落，市長陳其邁致電安慰。市長陳其邁表示，此事代表身障者平權之路還有一段路要走，裁判欠曉雯一個道歉。

高雄桌球女將田曉雯今年在東京帕運替台灣拿下桌球銅牌，日前參加全國桌球錦標賽，因右手神經萎縮導致手掌無法翻正，比賽時主動告知裁判，不料對方回應「你是殘障只能參加殘障比賽」，殘障一詞讓田覺得很受傷，教練蔡貴蘭在臉書公布過程。

陳其邁昨天第一時間打電話給田曉雯加油打氣，並認為，身心障礙選手，參加一般組比賽，是值得鼓勵與加油的一件事，在共融的現代多元社會，不應用殘障稱呼身障選手，且也應讓身障者有相同的學習與運動權利。

市長陳其邁今天上午在市議會受訪指出，曉雯是非常開朗的女生，昨天打電話時候，聽得出來她還有點挫折，安慰她說，真的還是要加油，社會很多人還是非常支持身障朋友，不曉得是哪一位裁判，假如能夠出來跟曉雯加油打氣，對我們體育界或對曉雯也好，都是一個正向力量。

陳其邁說，曉雯有比較釋懷一點，但對我們一個傑出的帕運運動選手來講是一種挫折，也代表平權還有很長的路要走，「我做市長，曉雯是高雄市的傑出選手，當然替她不平，也覺得教練（裁判）欠曉雯一個道歉」。