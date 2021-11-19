快訊

等了12年傅崐萁重回國民黨！黨務高層證實明花蓮頒黨證

爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

帕運桌球銅牌田曉雯遭歧視 陳其邁：裁判欠她一個道歉

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市運動選手田曉雯（右一）近日參加比賽因裁判言語不當心情低落，市長陳其邁認為裁判應該要出來道歉。圖／取自陳其邁臉書
高雄市運動選手田曉雯（右一）近日參加比賽因裁判言語不當心情低落，市長陳其邁認為裁判應該要出來道歉。圖／取自陳其邁臉書

高雄市運動選手田曉雯近日參加全國桌球錦標賽遭不公平對待，被裁判指稱「應參加殘障比賽」，事後田曉雯心情相當低落，市長陳其邁致電安慰。市長陳其邁表示，此事代表身障者平權之路還有一段路要走，裁判欠曉雯一個道歉。

高雄桌球女將田曉雯今年在東京帕運替台灣拿下桌球銅牌，日前參加全國桌球錦標賽，因右手神經萎縮導致手掌無法翻正，比賽時主動告知裁判，不料對方回應「你是殘障只能參加殘障比賽」，殘障一詞讓田覺得很受傷，教練蔡貴蘭在臉書公布過程。

陳其邁昨天第一時間打電話給田曉雯加油打氣，並認為，身心障礙選手，參加一般組比賽，是值得鼓勵與加油的一件事，在共融的現代多元社會，不應用殘障稱呼身障選手，且也應讓身障者有相同的學習與運動權利。

市長陳其邁今天上午在市議會受訪指出，曉雯是非常開朗的女生，昨天打電話時候，聽得出來她還有點挫折，安慰她說，真的還是要加油，社會很多人還是非常支持身障朋友，不曉得是哪一位裁判，假如能夠出來跟曉雯加油打氣，對我們體育界或對曉雯也好，都是一個正向力量。

陳其邁說，曉雯有比較釋懷一點，但對我們一個傑出的帕運運動選手來講是一種挫折，也代表平權還有很長的路要走，「我做市長，曉雯是高雄市的傑出選手，當然替她不平，也覺得教練（裁判）欠曉雯一個道歉」。

田曉雯 桌球 東京帕運

延伸閱讀

羅智強：民進黨修惡公投法 盼蔡同榮降天雷轟不肖徒孫

高雄最大喜憨兒庇護工場開幕 陳其邁：未來10年租金全包

高雄跨年異地共演五月天來不來？陳其邁比照台積電回應

五月天傳高雄跨年演出 陳其邁：由相信音樂宣布較好

相關新聞

網球／「#彭帥在哪裡」 小威、克萊絲特絲等球星齊聲援

中國網球女將彭帥指控權貴性侵後音訊全無，全球關切。球王喬科維奇和前球后大坂直美等人相繼聲援，美國名將小威、球評小馬克安諾...

LPGA／年度封關戰好開局 徐薇淩首輪並列第6名

LPGA年度封關戰CME錦標賽本周在美國佛羅里達那不勒斯登場，我國唯一參賽好手徐薇淩在今天的首輪賽事中，以抓下8小鳥吞下...

自行車／KOM CHALLENGE 十全十美的初挑戰

法國自行車雜誌Le Cycle曾在2014年將'臺灣自行車登山王挑戰TAIWAN KOM CHALLENGE'(以下簡稱臺灣KOM )列為世界10條最艱難和最美的50條自行車賽路線之一，多少外國車友慕

帕運桌球銅牌田曉雯遭歧視 陳其邁:裁判欠她一個道歉

高雄市運動選手田曉雯近日參加全國桌球錦標賽遭不公平對待，被裁判指稱「應參加殘障比賽」，事後田曉雯心情相當低落，市長陳其邁...

網球／彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

中國網球女將彭帥指控遭前副總理張高麗性侵後安危成謎。紐約時報報導，北京當局打算讓事情自然淡化，沒想到激起國際網壇怒火，即...

印尼羽賽／寶島內戰退楊肉盧 麟洋配8強就位

獲得年終賽資格的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天再傳捷報，東京奧運打下金牌的兩人在「寶島內戰」以21：13、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。