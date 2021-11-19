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LPGA／年度封關戰好開局 徐薇淩首輪並列第6名
LPGA年度封關戰CME錦標賽本周在美國佛羅里達那不勒斯登場，我國唯一參賽好手徐薇淩在今天的首輪賽事中，以抓下8小鳥吞下2柏忌的低於標準桿6桿成績，暫時並列第6名，僅落後領先的南韓選手李晶恩2桿。
總獎金500萬美元的CME錦標賽是LPGA年度封關戰，僅有年終賽積分排名前60名的選手得以取得參賽資格，而我國選手僅有徐薇淩以排名第35名取得參賽資格。
在今天的首輪賽事中，從第9洞出發的徐薇淩開賽就展現火燙手感，前9洞就抓下5鳥吞下1柏忌，回到第1洞後，徐薇淩的表現依舊不俗，在第1、7、8洞再度抓鳥，儘管收尾的第9洞吞下柏忌，但仍以單輪66（－6）桿成績繳卡，與另外7位選手共同別列第6名。
至於首輪領先的則是打出64（－8）桿成績的南韓選手李晶恩，她今天以抓下8小鳥、0柏忌的完美表現暫居領先，而CME錦標賽過去兩年也都由南韓選手拿下冠軍，分別為去年的高真榮和前年的金世煐。
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