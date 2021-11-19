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網球／「#彭帥在哪裡」 小威、克萊絲特絲等球星齊聲援

中央社 / 洛杉磯18日綜合外電報導
彭帥事件讓美國名將小威、球評小馬克安諾和比利時好手克萊絲特絲等都群起發聲，留下#WhereIs PengShuai的標籤。 截圖自小威推特
彭帥事件讓美國名將小威、球評小馬克安諾和比利時好手克萊絲特絲等都群起發聲，留下#WhereIs PengShuai的標籤。 截圖自小威推特

中國網球女將彭帥指控權貴性侵後音訊全無，全球關切。球王約克維奇和前球后大坂直美等人相繼聲援，美國名將小威、球評小馬克安諾和比利時好手克萊絲特絲等今天也群起發聲。

小威廉絲（Serena Williams）在推特上寫道：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安，也希望能盡快找到她。」

小威還說：「此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」小威的推文也附上彭帥的照片和主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）。

中國環球電視網在官方推特帳號發文稱，彭帥給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）發了一封電郵。賽門昨天對這封電郵真實性表示懷疑，也讓他更為關切彭帥的安危。

前世界球后克萊絲特絲（Kim Clijsters）今天推文稱讚WTA支持彭帥，還說「我們所有球員，無論男女，都必須予以支持。我們必須知道她人平安！」

ESPN球評小馬克安諾（Patrick McEnroe）也連發推文，直言「我們想知道，我們必須知道」彭帥在哪裡。小馬克安諾曾是台維斯盃（Davis Cup）美國隊隊長，哥哥是網壇傳奇名將約翰．馬克安諾（JohnMcEnroe）。

國際網球總會（ITF）在致路透社聲明中說，總會支持「全面且透明地調查此事」。

35歲的彭帥是中國網壇要角，曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍。

彭帥本月2日在社群媒體微博上貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」。

這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發塞爾維亞籍世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、日本好手大坂直美等網壇明星及球迷的關切，主題標籤「#彭帥在哪裡」也獲網友廣大迴響。

美國退役球星艾芙特（Chris Evert）、金恩夫人（Billie Jean King）、娜拉提洛娃（MartinaNavratilova）；法國退役名將茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）；曾與謝淑薇搭檔的捷克名將史翠可娃（Barbora Strycova）；英國名將墨瑞（Andy Murray）的母親茱蒂（Judy Murray）等人都有相關推文。

男網方面，瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）；法國的馬育（Nicolas Mahut）、佩爾（Benoit Paire）；義大利的佛尼尼（Fabio Fognini）；西班牙的羅培茲（Feliciano Lopez）等人也紛紛推文聲援。連曾助西班牙贏得世界盃的足球明星皮克（Gerard Pique）今天也在社群媒體上加入支持行列。

小威廉絲 馬克安諾 謝淑薇

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