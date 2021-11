網球／「#彭帥在哪裡」 小威、克萊絲特絲等球星齊聲援

中國網球女將彭帥指控權貴性侵後音訊全無,全球關切。球王約克維奇和前球后大坂直美等人相繼聲援,美國名將小威、球評小馬克安諾和比利時好手克萊絲特絲等今天也群起發聲。

小威廉絲(Serena Williams)在推特上寫道:「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安,也希望能盡快找到她。」

小威還說:「此事必須調查,我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間,向她和她的家人傳遞愛的祝福。」小威的推文也附上彭帥的照片和主題標籤「#彭帥在哪裡」(#WhereIsPengShuai)。

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6