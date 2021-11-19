網球／「#彭帥在哪裡」 小威、克萊絲特絲等球星齊聲援

中國網球女將彭帥指控權貴性侵後音訊全無，全球關切。球王約克維奇和前球后大坂直美等人相繼聲援，美國名將小威、球評小馬克安諾和比利時好手克萊絲特絲等今天也群起發聲。

小威廉絲（Serena Williams）在推特上寫道：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安，也希望能盡快找到她。」

小威還說：「此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」小威的推文也附上彭帥的照片和主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）。

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

中國環球電視網在官方推特帳號發文稱，彭帥給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）發了一封電郵。賽門昨天對這封電郵真實性表示懷疑，也讓他更為關切彭帥的安危。

前世界球后克萊絲特絲（Kim Clijsters）今天推文稱讚WTA支持彭帥，還說「我們所有球員，無論男女，都必須予以支持。我們必須知道她人平安！」

Strong stand by WTA. All of us players, male and female, need to get behind this. We need to know she is safe ! https://t.co/C5Zwl9jI9N pic.twitter.com/Us2CIJWA5N — Kim Clijsters (@Clijsterskim) November 18, 2021

ESPN球評小馬克安諾（Patrick McEnroe）也連發推文，直言「我們想知道，我們必須知道」彭帥在哪裡。小馬克安諾曾是台維斯盃（Davis Cup）美國隊隊長，哥哥是網壇傳奇名將約翰．馬克安諾（JohnMcEnroe）。

國際網球總會（ITF）在致路透社聲明中說，總會支持「全面且透明地調查此事」。

35歲的彭帥是中國網壇要角，曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍。

彭帥本月2日在社群媒體微博上貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」。

這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發塞爾維亞籍世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、日本好手大坂直美等網壇明星及球迷的關切，主題標籤「#彭帥在哪裡」也獲網友廣大迴響。

美國退役球星艾芙特（Chris Evert）、金恩夫人（Billie Jean King）、娜拉提洛娃（MartinaNavratilova）；法國退役名將茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）；曾與謝淑薇搭檔的捷克名將史翠可娃（Barbora Strycova）；英國名將墨瑞（Andy Murray）的母親茱蒂（Judy Murray）等人都有相關推文。

男網方面，瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）；法國的馬育（Nicolas Mahut）、佩爾（Benoit Paire）；義大利的佛尼尼（Fabio Fognini）；西班牙的羅培茲（Feliciano Lopez）等人也紛紛推文聲援。連曾助西班牙贏得世界盃的足球明星皮克（Gerard Pique）今天也在社群媒體上加入支持行列。