網球／彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

中國網球女將彭帥指控遭前副總理張高麗性侵後安危成謎。紐約時報報導，北京當局打算讓事情自然淡化，沒想到激起國際網壇怒火，即將登場的北京冬季奧運蒙上陰影。

彭帥2日在中國社群媒體微博發文，揭露曾與張高麗有多年不倫關係，並指控對方「玩完想不要就不要了」。這篇文章迅速消失，彭帥自此音訊全無，國際網壇日益關切她的安危，「彭帥在哪裡」近期成為熱門話題。

中國環球電視網（CGTN）18日發布聲稱是彭帥寫的電子郵件，說她人一切安好，性侵指控不實，並要求世界女子職業網球協會（WTA）高層別再插手。WTA主席賽門（Steve Simon）隨即質疑電郵是否出自彭帥之手，並呼籲對彭帥所提指控進行完全透明、毫無審查的調查。

紐時報導提到，彭帥「#我也是」（#MeToo）指控掀起國際怒火的時機敏感，因為北京冬季奧運再過幾週就要開幕。北京冬奧面臨外交及商業抵制之際，中國政府的作為掀起另一波批評聲浪。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）民意及外交政策計畫主任康思敏（Natasha Kassam）說：「明目張膽讓彭帥噤聲的作為似乎與中國致力讓北京冬奧成功相違背。」

曾以外交官身分駐北京的康思敏直言，中國環球電視網出示的彭帥「假聲明」只會助長他國抵制北京冬奧的聲浪。

中國被控對新疆地區維吾爾族人犯下「種族滅絕」，國際奧林匹克委員會（IOC）以體育無關政治為由不採取立場，堅持焦點應放在運動員與北京冬奧賽事。但紐時表示，在中國與其他許多國家，體育與政治密不可分。

彭帥一案是中國首宗直指中共最高領導層中央政治局常務委員會的「#我也是」指控。75歲的張高麗曾任中共中央政治局常委，及排名第一的中國國務院副總理，2018年3月退休。

報導寫道，本案凸顯中國政府對打壓各種批評的能力日益自信，包括女性出面指控男性行為不當。

35歲的彭帥在中國深具知名度，2013年她的世界排名竄升時，中共黨媒人民日報曾以「女子網壇的一陣清風」、「永遠是我們的中國公主」形容她。彭帥曾與台灣網壇名將謝淑薇搭檔雙打，拿下溫布頓與法國網球公開賽女雙冠軍，中國官方為她冠上「金花」頭銜。

彭帥2日指控張高麗性侵，雖未提出證據，仍在中國社會引發震撼，並觸動剛在中國萌芽的「#我也是」運動神經。報導提到，「#我也是」運動在中國發展並不順利，出面指控的女性常遭遇嚴厲法律回應及網路言論審查。

但彭帥指控令中國政府芒刺在背，中國外交部發言人趙立堅15日被問及此事時回應沒聽說。官方媒體隻字不提，社群媒體上也找不到關於彭帥指控的近期評論。

中國在言論審查下看似一片「和諧」，與國際網壇積極聲援彭帥形成鮮明對比。

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）15日賽後說，對彭帥消失無蹤感到震驚，希望她平安無事。日本籍前球后大坂直美16日推文寫道「無論如何審查都是不OK的」，並附上主題標籤「#彭帥在哪裡」。

WTA敦促中國調查彭帥指控一案，揚言如沒有「適當結果」可能停止與中國往來，因應手段比其他組織甚至國家都強硬。

許多組織與國家顧及中國龐大市場，槓上中國政府時往往選擇退讓。舉例來說，2019年時任美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）表態支持香港民主抗爭後，NBA公關部門聲明對摩瑞「嚴重傷害中國球迷感情」表達遺憾，試圖安撫中國政府。

報導寫道，彭帥自去年2月卡達公開賽後就沒有出賽，但仍保有現役球員身分。如果聲援彭帥的聲浪增加，中國政府會怎麼處置仍是未知數，至少就現在來說，北京似乎想以拖待變，等風波慢慢平息再說。