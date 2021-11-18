快訊

「華南7姬」超辣桌曆引轟動 同業嘆：金融業競爭太激烈了

10月底就收到檢舉函 金管會請新光金3獨董查吳東進

印尼羽賽／寶島內戰退楊肉盧 麟洋配8強就位

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李洋(前)與王齊麟。 資料照(法新社)
李洋(前)與王齊麟。 資料照(法新社)

獲得年終賽資格的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天再傳捷報，東京奧運打下金牌的兩人在「寶島內戰」以21：13、21：16拍下同胞「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯，和「一哥」周天成都拿到8強資格。

印尼名人賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金60萬美元，中華隊共5組選手出賽、3組闖16強，今天先登場的小天沒遇太多阻礙，只花33分鐘就以21：10、21：12拍下新加坡世界排名30的駱建佑，為前一場敗給駱建佑的「羽球王子」王子維報仇。

王子維前一場遭駱建佑逆轉，無緣和小天上演「兄弟對決」，男雙倒是上演同胞內戰，由世界排名第3的「麟洋配」碰世界排名22的「楊肉盧」，「麟洋配」第一局5：4領先時連拿3分，領先就一路維持，第二局則是在10：10時打出一波6：0攻勢，最終就以直落二取得對戰3連勝。

今天各項8強名單都將產生，列男單第4種子的小天台灣時間明天下午2點打開場，將和世界排名第9的香港好手伍家朗上演第18度對決，過去碰頭小天握有10勝7敗優勢，不過最近3次遭遇都是伍家朗奪勝，小天要尋求止住對戰連敗。

列男雙第3種子的「麟洋配」，將和列第5種子的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯碰頭，尋求對戰4連勝。

麟洋配 羽球 王子維

延伸閱讀

印尼羽賽／幫王子維報仇 周天成闖8強

印尼羽賽／激戰3局遭逆轉 王子維首輪出局

德國羽賽／王子維不敵印度新星16強止步 台將賽程落幕

德國羽賽／「楊肉盧」逆轉勝 偕同羽球王子晉級

相關新聞

印尼羽賽／寶島內戰退楊肉盧 麟洋配8強就位

獲得年終賽資格的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天再傳捷報，東京奧運打下金牌的兩人在「寶島內戰」以21：13、...

射擊／楊子謙與讀寫障礙一起飛翔 中正盃一日射雙金

110年全國中正盃射擊錦標賽今天進行男子空氣步槍賽事，新北市林口高中派出5名男子選手參賽，其中楊子謙、陳建安、張有君、林...

印尼羽賽／幫王子維報仇 周天成闖8強

面對前一場拍下「羽球王子」王子維的新加坡駱建佑，我國世界排名第4的「一哥」周天成今天幫好友報仇，一路領先下以21：10、...

網球／不打澳網、溫網 費德勒退役近了

最新消息指出，8月剛滿40歲的費德勒（Roger Federer），不僅將缺席1月的澳大利亞公開賽，而且預計也不會打20...

足球／西甲巴薩新舵手 非哈維不可？

巴塞隆納新主教練哈維（Xavi）本周末將迎來執教處女秀，這位球隊的大老、夢幻三隊的中場大腦，在巴薩風雨飄搖之際回來救火，...

世足賽／阿根廷梅西5進會內賽 史上第5人

阿根廷隊在南美資格賽與巴西踢平，繼巴西之後也提前獲得2022年卡達世界杯參賽權。如果梅西（Lionel Messi）明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。