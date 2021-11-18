印尼羽賽／寶島內戰退楊肉盧 麟洋配8強就位

獲得年終賽資格的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天再傳捷報，東京奧運打下金牌的兩人在「寶島內戰」以21：13、21：16拍下同胞「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯，和「一哥」周天成都拿到8強資格。

印尼名人賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金60萬美元，中華隊共5組選手出賽、3組闖16強，今天先登場的小天沒遇太多阻礙，只花33分鐘就以21：10、21：12拍下新加坡世界排名30的駱建佑，為前一場敗給駱建佑的「羽球王子」王子維報仇。

王子維前一場遭駱建佑逆轉，無緣和小天上演「兄弟對決」，男雙倒是上演同胞內戰，由世界排名第3的「麟洋配」碰世界排名22的「楊肉盧」，「麟洋配」第一局5：4領先時連拿3分，領先就一路維持，第二局則是在10：10時打出一波6：0攻勢，最終就以直落二取得對戰3連勝。

今天各項8強名單都將產生，列男單第4種子的小天台灣時間明天下午2點打開場，將和世界排名第9的香港好手伍家朗上演第18度對決，過去碰頭小天握有10勝7敗優勢，不過最近3次遭遇都是伍家朗奪勝，小天要尋求止住對戰連敗。

列男雙第3種子的「麟洋配」，將和列第5種子的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯碰頭，尋求對戰4連勝。